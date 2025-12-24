Dan 3 meses más al proceso de Bermúdez

HERNÁN BERMÚDEZ, alias El Abuelo, al llegar al Aeropuerto Internacional de Toluca tras ser expulsado de Paraguay, el 18 de septiembre pasado.

Luego de que este 23 de diciembre venciera el plazo para el cierre de la investigación complementaria, la Fiscalía General del Estado de Tabasco pidió ampliar tres meses el plazo de investigación para recabar más pruebas en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco acusado de ser líder de la organización delictiva de La Barredora.

En audiencia virtual realizada desde el penal federal del Altiplano en el Estado de México, donde Bermúdez Requena se encuentra recluido, y celebrada en Villahermosa, Tabasco, la defensa no se opuso a la solicitud de la Fiscalía de Tabasco, por lo que el cierre de la investigación tendrá lugar hasta marzo del 2026.

El pasado 23 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Tabasco obtuvo la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez, como presunto responsable de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado.

EL DATO: LA AUDIENCIA de ayer se realizó en la sala de juicios orales de la región 9 de Villahermosa, de manera virtual, desde el penal del Altiplano, en el Estado de México.

Dada la gravedad de los hechos imputados, el fiscal del Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue concedida, por lo cual el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco permanece en reclusión mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

El pasado 19 de diciembre, el juez del Juzgado Primero de Distrito con sede en Tabasco negó un amparo promovido por Bermúdez Requena, quien señaló que se vulnera su derecho humano a la libertad, al permanecer preso en el Centro Federal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, ya que, expuso, su detención fue ilegal.

Hernán Bermúdez fue detenido en septiembre del 2025 en Paraguay y posteriormente fue expulsado de aquel país y entregado al Gobierno mexicano, que a través de la Interpol había emitido una ficha roja para su captura.

El exfuncionario de Tabasco es señalado también de haberse aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y operar con La Barredora para combatir a grupos delincuenciales rivales y ampliar sus operaciones relacionadas con el tráfico de huachicol, extorsiones, secuestros y homicidios a los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz.

Durante el proceso de Hernán Bermúdez en prisión, han sido detenidos varios presuntos integrantes de La Barredora. La captura más reciente es la de Ulises Pinto, alias El Mamado, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Pinto fue identificado como integrante de la extinta Policía Federal y uno de los presuntos líderes de la organización delictiva La Barredora.

Las autoridades lo señalan como el segundo al mando de dicha organización delincuencial y lo vinculan con actividades delictivas como el tráfico de migrantes, trata de personas, distribución de drogas y el control de bares y centros nocturnos.

3 Delitos le imputa a Bermúdez la Fiscalía de Tabasco

El Mamado era considerado uno de los hombres de mayor confianza de Bermúdez Requena; sin embargo, su relación habría terminado tras la ejecución de 11 personas, el 22 de diciembre del 2023, en Villahermosa, Tabasco. Las víctimas eran presuntos miembros de grupos rivales que disputaban el control territorial a La Barredora.