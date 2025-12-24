Familiares bloquean Costera de Acapulco para exigir la localización de tres estudiantes desaparecidos

En la tarde del miércoles 24 de diciembre de 2025, familiares y amigos de tres estudiantes desaparecidos del Instituto Tecnológico de Acapulco realizaron un bloqueo total de la avenida Costera Miguel Alemán, una de las principales vialidades del puerto, para exigir a las autoridades la localización de los jóvenes y avances en la investigación sobre su paradero.

La movilización comenzó alrededor de las 14:00 horas, cuando cerca de 30 personas se apostaron frente al Asta Bandera, en la zona de playa Papagayo, cerrando ambos carriles de la arteria vial en la víspera de la Navidad.

Los estudiantes desaparecidos fueron identificados como Raymundo Ramos Soto, Irving Antonio Cebrero Vieyra y Víctor Jahuetzel Mendoza García, quienes fueron vistos por última vez el 20 de diciembre pasado en la zona de la playa Mimosa, rumbo a Pie de la Cuesta, en la parte poniente del puerto turístico.

Según los manifestantes, las familias mantienen una angustia creciente debido a que, a varios días de la desaparición, no han recibido información concreta ni resultados claros por parte de las autoridades sobre las labores de búsqueda y localización.

Aunque el vehículo en que se trasladaban los jóvenes fue localizado, este no aportó aún pistas sobre el paradero de los estudiantes, lo que ha incrementado la preocupación entre los familiares, quienes responsabilizan a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero por la falta de avances perceptibles.

Durante la protesta, los manifestantes exigieron directamente que la Fiscalía refuerce los operativos de búsqueda e intensifique las acciones de investigación para aclarar los hechos y encontrar con vida a los jóvenes.

El bloqueo generó afectaciones viales importantes en una de las zonas turísticas más transitadas de Acapulco, en pleno periodo vacacional, lo que obligó a agentes de tránsito a organizar desvíos para liberar la circulación.

Los familiares advirtieron que, si no obtienen respuestas claras e inmediatas, podrían trasladar la protesta a otros puntos estratégicos, como la caseta de peaje La Venta de la Autopista del Sol, con el fin de presionar a las autoridades para acelerar las investigaciones.

