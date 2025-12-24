Hampa intenta usar escuela de “campamento”

EL GOBERNADOR David Monreal, en sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 11 de diciembre.

EN LA COMUNIDAD de Tierra Blanca en el municipio de Loreto, en Zacatecas, dos policías estatales resultaron heridos luego de que se enfrentaran a tiros con delincuentes armados que pretendían ocupar una escuela como “campamento”, aprovechando el periodo vacacional.

De acuerdo con la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas, al atender el reporte y arribar al lugar, los elementos de la policía estatal fueron agredidos por civiles armados, quienes posteriormente abandonaron el plantel educativo y huyeron hacia el vecino estado de Aguascalientes.

Durante la persecución, dos elementos policiales resultaron lesionados por impactos de arma de fuego. Al lugar arribó el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Black Hawk con el equipo especializado de paramédicos para auxiliar a los heridos.

EL TIP: DERIVADO de los hechos, se desplegó un dispositivo de seguridad en la zona, con la participación coordinada de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Ambos oficiales fueron trasladados al helipuerto del hospital general de la capital y posteriormente, a bordo de ambulancias de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y de la Red Estatal de Emergencias Médicas (Remeza), los llevaron al IMSS para su atención médica especializada, donde ambos se encuentran estables y fuera de peligro.

Las autoridades indicaron que el área se encontraba bajo control y las corporaciones “atienden esta situación de manera permanente, priorizando la salvaguarda de la población y acciones operativas para dar con los responsables”.

Este hecho se suma a otro de violencia en el que policías estatales de Zacatecas resultaron heridos, tras sostener enfrentamientos con criminales, pues el pasado 20 de diciembre varios elementos fueron atacados en el municipio de Luis Moya, como represalia por haber abatido a siete sujetos armados tres días antes.

La situación en Zacatecas contrasta con las expresiones recientes del gobernador David Monreal, quien destacó que son tres años y cinco meses de reducción progresiva en los índices delictivos.

2 Enfrentamientos de policías con delincuentes en Zacatecas en 4 días