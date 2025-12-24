Hechos violentos sacuden a Escuinapa antes de Nochebuena

Explosiones y balaceras rompen la paz en víspera de la Nochebuena en Escuinapa

Una nueva jornada de violencia se registró este martes 24 de diciembre en el municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa, en vísperas de la celebración de Nochebuena, lo que generó temor entre la población y obligó a un amplio despliegue de fuerzas de seguridad estatales y federales.

De acuerdo con reportes oficiales y versiones de habitantes, durante el transcurso del día se registraron enfrentamientos armados, detonaciones de alto impacto y bloqueos carreteros, principalmente en zonas cercanas a la carretera federal México 15, que conecta a Escuinapa con el municipio de Rosario y con el estado de Nayarit.

Testigos señalaron la presencia de civiles armados, así como la quema de vehículos utilizados para obstruir el paso en tramos carreteros estratégicos. Además, se reportaron fuertes explosiones, cuyo estruendo fue escuchado en distintos puntos del municipio, lo que llevó a que algunas familias se resguardaran en sus domicilios.

Tras los hechos, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva implementaron un operativo de seguridad en la zona, con el objetivo de restablecer el orden, retirar los bloqueos y garantizar la seguridad de la población civil. Como parte de estas acciones, la circulación en la carretera federal fue cerrada de manera temporal y posteriormente reabierta una vez que las autoridades confirmaron que no existían riesgos inmediatos.

En semanas anteriores se han documentado balaceras, narcobloqueos y operativos de seguridad en municipios como Rosario y zonas rurales cercanas.

Asimismo, autoridades estatales reiteraron su compromiso de mantener presencia permanente en la zona y reforzar los operativos durante el periodo vacacional decembrino. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar situaciones de riesgo y no difundir información no verificada que pueda generar pánico.

Mientras tanto, Escuinapa vivió una Nochebuena marcada por la tensión y la incertidumbre, en medio de un contexto de violencia que continúa afectando a diversas regiones de Sinaloa.

