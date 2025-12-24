Hombre intenta huir de la policía subiendo a poste y termina electrocutado | VIDEO

En una sucesión de hechos desafortunados que causaron conmoción en redes sociales, un hombre sufrió una fuerte descarga eléctrica al intentar huir de la policía escalando un poste de luz.

Así quedó documentado en un video que circuló en redes sociales, el cual, según reportes, ocurrió en Juárez, Nuevo León, cuando un hombre que se habría visto cercado por la autoridad, intentó una medida arriesgada: escalar un poste.

En la grabación se mira al hombre trepado al poste, junto a los transformadores y la intersección de todos los cables, a punto de llegar a lo más alto. Con su pierna, está a punto de intentar una maniobra para llegar al final.

A su lado, otro hombre, en el techo de un edificio, parece estar hablando con él. Asimismo, en el piso, abajo del poste, otro grupo de personas parecen estarlo observando.

En ese momento, cuando el hombre a bordo del poste intenta escalar más, se percibe una explosión en los transformadores sobre los que está montado, y por un segundo el hombre parece estar envuelto en fuego. Además, se percibe un atronador sonido.

La reacción fue tan fuerte que, incluso, la persona que está grabando, suelta un grito de sorpresa: “¡A la verg…!”, exclama quien sostiene el teléfono.

Después del impacto, la persona parece seguir alerta. Sin embargo, tan solo unos segundos después cae aparentemente inconsciente, encima de una patrulla. Lo anterior provoca los gritos aterrados de los espectadores, quienes, atónitos, ven caer al hombre.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre, por qué delitos iba huyendo y qué ocurrió después, si sobrevivió o perdió la vida.

Sin embargo, el video causó conmoción en medios digitales, donde rápidamente se viralizó. Además, el momento se convirtió en un recordatorio de las consecuencias de infringir la ley y, además, de exponerse a situaciones de peligro, como estar en contacto con cables de alta tensión.

