Dan prisión preventiva tras decomiso de 37 mdp y armas en Lomas Verdes

Un juez de control del Estado de México dictó prisión preventiva justificada contra dos hombres detenidos en el fraccionamiento Lomas Verdes, en Naucalpan, quienes fueron sorprendidos transportando más de 37 millones de pesos en efectivo al interior de una camioneta blindada, además de armas de fuego y cartuchos útiles.

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2025, cuando elementos de seguridad detectaron una camioneta con actitud sospechosa sobre la avenida Lomas Verdes. De acuerdo con los reportes oficiales, los ocupantes del vehículo no atendieron de inmediato las indicaciones para detenerse, lo que derivó en una revisión preventiva por parte de las autoridades.

Durante la inspección, los agentes localizaron 37 millones 701 mil pesos en efectivo, así como dos armas cortas, cargadores y municiones. Al no poder acreditar en ese momento la procedencia legal del dinero ni la portación de una de las armas, ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Los detenidos fueron identificados como Iván “N”, de 37 años, y José Eusebio “N”, de 53 años. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó el caso ante un juez de control, quien calificó la detención como legal y determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria.

La Fiscalía imputó a los acusados por operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de armas de fuego y resistencia a la autoridad, delitos que, de acuerdo con la autoridad, justifican la medida cautelar para garantizar la comparecencia de los imputados y el correcto desarrollo del proceso penal.

Durante la audiencia inicial, la defensa legal de los detenidos argumentó que ambos son empleados de una empresa privada de traslado de valores, y sostuvo que el dinero asegurado formaba parte de un traslado legítimo. Asimismo, señalaron que contaban con identificaciones laborales y que las armas eran utilizadas como parte de sus funciones de seguridad.

No obstante, el juez consideró que existían elementos suficientes para imponer prisión preventiva, por lo que ordenó su internamiento mientras continúan las diligencias. La autoridad judicial otorgó un plazo para que la defensa presente pruebas que respalden su versión sobre la legalidad del dinero y del traslado.

Hasta el momento, el dinero permanece asegurado y bajo resguardo de la autoridad ministerial, en tanto se determina su origen y destino.

MSL