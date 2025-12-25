Activan restricciones vehiculares en Edomex por Contingencia: ¿Qué vehículos no circulan?

El Gobierno del Estado de México activó la Fase I del Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, lo que implica restricciones a la circulación vehicular para este jueves 25 de diciembre, como parte de las medidas para disminuir los niveles de contaminación por partículas finas en el aire.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que la decisión se tomó tras registrarse concentraciones elevadas de partículas PM2.5, con valores máximos de 84 y 82 microgramos por metro cúbico, detectados a las 11:00 horas del 25 de diciembre de 2025 en las estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán.

Estas condiciones se presentaron luego de la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, cuando se intensificaron actividades propias de las celebraciones decembrinas, como la quema de pirotecnia y fogatas, además de la presencia de inversión térmica que dificultó la dispersión de contaminantes.

TE RECOMENDAMOS: Toma precauciones Edomex activa Fase I de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire

🚨 Se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas suspendidas en el Estado de México.

Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables.

Más información en: https://t.co/bDx1Bcwl1s#Edoméx pic.twitter.com/WZS81Ad0XN — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) December 25, 2025

¿Qué vehículos no circulan este 26 de diciembre?

De acuerdo con la autoridad ambiental, deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:

Todos los vehículos con holograma de verificación “2”.

Vehículos con holograma “1” cuya terminación de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Vehículos con holograma “0” y “00”, engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

Asimismo, el 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número non.

Los vehículos de transporte de carga con placas locales y federales, entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación correspondiente.

Los vehículos sin holograma de verificación, como automóviles antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas conformadas únicamente por letras, los cuales tendrán la misma restricción que los vehículos con holograma “2”.

Exenciones durante la contingencia

La medida contempla excepciones para garantizar servicios esenciales. Podrán circular los vehículos eléctricos e híbridos con matrícula ecológica u holograma exento, unidades de emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, protección civil, así como servicios urbanos.

También quedan exentos el transporte escolar y de personal con verificación vigente, vehículos para personas con discapacidad permanente, servicios funerarios, transporte de residuos peligrosos autorizado y unidades inscritas en esquemas de autorregulación ambiental.

De manera excepcional, los taxis podrán circular de 5:00 a 10:00 horas, aun cuando tengan restricción, con el objetivo de apoyar la movilidad de la población.

Las autoridades estatales exhortaron a la población a reducir el uso del automóvil, mantenerse informada sobre los reportes oficiales de calidad del aire y atender las indicaciones mientras se mantenga activa la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Estado de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL