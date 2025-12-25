Edomex activa Fase I de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire

El Gobierno del Estado de México activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por partículas suspendidas, después de que, por la mañana, se registrara mala calidad del aire en algunas regiones de la entidad.

A través de una publicación en redes sociales, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México informó que la Contingencia se aplica para la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, donde desde muy temprano se informó mala calidad del aire.

🚨 Se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas suspendidas en el Estado de México.

Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables.

Más información en: https://t.co/bDx1Bcwl1s#Edoméx pic.twitter.com/WZS81Ad0XN — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) December 25, 2025

Por lo anterior, se pidió evitar actividades al aire libre, permanecer en lugares cerrados y cuidar a grupos vulnerables.

Restricciones a la movilidad en Edomex por Contingencia

Debido a la declaración de Contingencia, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México informó restricciones al transporte.

Así, detalló que mañana 26 de diciembre deberán suspender su circulación, desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas:

Todos los vehículos con holograma de verificación “2”

Los vehículos con holograma de verificación “1”, cuyo último dígito numérico 1, 3, 4, 5, 7 y 9

Los vehículos con holograma de verificación “0” y “00”, engomado azul, terminación de placas 9 y 0

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non

Restricción a la circulación de todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo

Las unidades que no porten hologramas de verificación, como los vehículos antiguos, demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, las aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Los taxis podrán circular de las 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población

Desde temprano reportaron mala calidad del aire

En el mismo sentido, el sistema de monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México informó, más temprano, que la calidad del aire es mala en algunas regiones de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), lo que incluye municipios mexiquenses.

Así, en el monitoreo de la CDMX, también se menciona mala calidad del aire en los municipios mexiquenses:

Tepotzotlán

Teoloyucan

Melchor Ocampo

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Tlalnepantla

Texcoco

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Chicoloapan

La Paz

Aunque se espera baja afluencia de vehículos en la ZMVM durante las fiestas decembrinas, debido al periodo vacacional correspondiente, los contaminantes en el aire suelen aumentar durante celebraciones como la Navidad o el Año Nuevo debido a la quema de pirotecnia, junto con condiciones climáticas propias de la temporada.

Hasta el momento, no se ha informado una medida similar en la Ciudad de México.

