Alcalde de Elota, emanado de MC, manda saludo navideño desde California y causa polémica.

Richard Millán Vázquez, alcalde de Elota, Sinaloa, generó polémica en las redes sociales, después de difundir un video con motivo de Navidad, grabado desde Big Bear Lake, California, Estados Unidos.

El presidente municipal emanado de Movimiento Ciudadano (MC) generó críticas por no estar en Elota durante la grabación de su mensaje navideño, así como no encontrarse en el municipio pese a la violencia que se vive en la zona.

En el video, Richard Millán Vázquez envió un saludo a las familias del municipio y expresó deseos de paz y bienestar en estas fiestas decembrinas.

Ante esa situación, los usuarios de las redes sociales criticaron que el alcalde de Elota, Sinaloa, se entrara en el extranjero en lugar de pasar las fiestas decembrinas en el municipio.

Los internautas consideraron que la violencia y la situación de desplazamiento que se vive en el estado obligan a Richard Millán Vázquez, de MC, a mantenerse en Elota.

▶ #Video | ⭕ El presidente municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, causó molestia nacional al difundir un mensaje navideño grabado en el lujoso paisaje de Big Bear Lake, California. 🎄 Usuarios cuestionaron que, mientras su municipio enfrenta hechos delictivos, operativos y… pic.twitter.com/2iBqXOLccL — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 27, 2025

