Buscan pena máxima para feminicida de Ceci Monzón

PROTESTA realizada el 22 de mayo del 2022, tras el crimen de Cecilia Monzón.

Luego de que declararan culpable al excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, la hermana de la víctima, Helena Monzón, declaró que pedirá la pena máxima, que serían hasta 60 años de prisión.

El martes pasado, el expriista Javier López Zavala fue encontrado culpable de haber planeado el feminicidio de la abogada y madre de su hijo, hecho ocurrido el 21 de mayo del 2022.

El Dato: EN MÉXICO, el 92 por ciento de los feminicidios ocurridos queda impune. Hasta noviembre pasado se habían registrado oficialmente 672 víctimas en el año.

El sobrino del funcionario, Jair Mauricio Domínguez, y un sicario de nombre Silvestre Vargas Ramírez, fueron declarados autores materiales del asesinato, después de un juicio que duró ocho meses.

La Fiscalía estableció que Jair fue el enlace operativo y que contrató a Silvestre, un sicario originario del estado de Veracruz, para ejecutar el homicidio.

De acuerdo con la investigación, Jair y Silvestre tripulaban la motocicleta que persiguió a Cecilia Monzón hasta darle alcance en el cruce del Camino Real a Momoxpan y el Periférico Ecológico, para acribillarla a balazos, siguiendo instrucciones de López Zavala.

López Zavala fue detenido el 7 de junio del 2022, junto con Jair y Santiago”N”, este último identificado como su secretario particular y quien fue liberado en el 2023 al no encontrarse pruebas de su implicación. Silvestre Vargas, quien permanecía prófugo, fue detenido el 30 de julio del 2022.

Los defensores del imputado interpusieron múltiples recursos legales para retrasar el procedimiento. Sin embargo, el tribunal finalmente reconoció la responsabilidad de los acusados.

Cecilia Monzón ı Foto: Cuartoscuro y Especial

7 veces dispararon en su contra los feminicidas de la abogada

LEY MONZÓN. Cecilia Monzón tenía un hijo con Javier López Zavala y, antes de que ocurriera el feminicidio, existía un proceso legal por violencia familiar en contra del exfuncionario, en el cual ya fue declarado culpable.

El asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez derivó en la aprobación de una reforma legislativa de gran impacto en México, llamada “Ley Monzón”, que retira la patria potestad a los padres condenados por feminicidio en contra de la madre de sus hijos.

Helena Monzón, hermana de la víctima, informó que el 31 de diciembre se celebrará la audiencia para individualizar la pena contra López Zavala.

Dio a conocer que la sentencia derivó de una investigación plena y sólida integrada por la Fiscalía General del Estado (FGE), lo cual fue reconocido por el propio Tribunal de Enjuiciamiento del penal de San Miguel, en la capital poblana.

LOS PRETEXTOS. En el caso hubo una presión constante de colectivos feministas y de derechos humanos, quienes denunciaron una posible intención de favorecer a Javier López debido a la duración y complejidad del juicio, así como al desistimiento de última hora de algunos testimonios presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La hermana de la víctima había dicho que el proceso se había prolongado excesivamente, al sumar cerca de 80 audiencias, resultado de dilaciones sistemáticas y estrategias de retraso promovidas por la defensa de López Zavala, las cuales, acusó, habrían sido toleradas por el Poder Judicial del estado.

Tras el fallo del martes pasado, integrantes del colectivo Por las Mujeres de Puebla celebraron con pancartas, consignas y bengalas moradas este paso, al considerar que responde a una exigencia sostenida hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial.

La Colectiva Nacional 50+1 reconoció la determinación del Tribunal de Enjuiciamiento del estado de Puebla y agregó que la resolución se logró tras más de tres años de “lucha incansable (que) confirma que la verdad y la justicia pueden abrirse paso a un frente a la impunidad y al poder político”.

PRECEDENTE CRUCIAL. Añadió que el fallo es “un precedente relevante y envía un mensaje claro de que la violencia feminicida no será tolerada y de que ninguna posición pública está por encima de la ley. También es un reconocimiento a la valentía de las víctimas, a la persistencia de sus familias y a la presión legítima de la sociedad civil organizada”.

De igual forma, la agrupación de activistas exigió una sentencia “ejemplar, reparación integral del daño y garantías de no repetición”, e hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de prevención e investigación, y sanción de la violencia contra las mujeres, así como proteger a las defensoras y activistas que “hoy siguen en riesgo”.

Asimismo, la familia de Cecilia Monzón destacó el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, calificando la investigación como “ejemplar”.

También agradeció el compromiso de la fiscal general, Idamis Pastor, y el acompañamiento de la secretaria federal de las Mujeres, Citlali Hernández. De igual forma, a la imparcialidad del Gobierno encabezado por Alejandro Armenta.