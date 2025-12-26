Lluvias en Veracruz dejan un muerto y cerca de 100 viviendas afectadas

Autoridades estatales mantienen operativos de apoyo a la población afectada por las lluvias en el estado de Veracruz.

Las intensas lluvias en el estado de Veracruz provocaron afectaciones en alrededor de un centenar de viviendas y dejaron una persona fallecida, informó la gobernadora Rocío Nahle.

La mandataria estatal explicó que las precipitaciones, registradas desde el miércoles, ocasionaron los mayores daños en la comunidad de La Palma, donde un río se desbordó y el agua ingresó a los hogares.

Detalló que el nivel del agua alcanzó entre 30 y 40 centímetros al interior de las viviendas, por lo que elementos del Ejército mexicano se desplegaron en la zona como parte de la activación del Plan DN-III, con el objetivo de auxiliar a la población afectada.

TE RECOMENDAMOS: Suspende restricción vehicular Edomex suspende Fase I de Contingencia Ambiental

En la comunidad de La Palma fue donde el río se desbordó. Primero tuvimos afectación casi en un centenar de casas, donde el Ejército inmediatamente entró con el Plan DN-III para ayudar a limpiar las casas Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, en entrevista radiofónica



No obstante, la gobernadora confirmó que, debido a la continuidad de las lluvias, el desbordamiento de cauces y las fuertes corrientes entre comunidades, un hombre que montaba a caballo murió al intentar cruzar un vado.

Ante esta situación, Rocío Nahle ordenó también la activación del Plan Tajín y la instalación de la Mesa de Seguridad, a fin de evaluar las condiciones que enfrenta la región. Añadió que la Secretaría de Seguridad brinda atención directa a los habitantes.

Asimismo, informó que desde la noche del jueves arribó maquinaria pesada para realizar labores de limpieza del lodo, mientras que la Secretaría de Bienestar se desplegó para entregar alimentos a la población afectada.

La gobernadora subrayó que las autoridades se mantienen en alerta en todo el estado, al tratarse de una temporada de lluvias que, por la geografía de Veracruz, puede generar inundaciones y otras afectaciones asociadas a las condiciones climáticas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am