Muere el alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, tras accidente automovilístico.

El alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, Alfredo González Quiroz, falleció este viernes tras un accidente vehicular ocurrido en la carretera Cuautepec–Tepeapulco.

“El hecho ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas en la carretera de Cuautepec hacia Tepeapulco, luego de que el presidente municipal visitara una comunidad de su municipio”, informó la Secretaría de Seguridad Publica de Hidalgo en una tarjeta informativa.

En tanto, reportes de medios locales señalaban que el funcionario regresaba de una comunidad donde había entregado juguetes por Navidad.

De acuerdo con las autoridades, el alcalde de Tepeapulco falleció después de que el conductor del vehículo en el que viajaba perdió el control a consecuencia de la lluvia que se registraba en la carretera Cuautepec–Tepeapulco.

El accidente también provocó que el chofer y el escolta de Alfredo González resultaran heridos. El edil fue el único fallecido en el siniestro.

Las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tepeapulco, para su atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Así quedó la camioneta en la que viajaba el alcalde de Tepeapulco, Hidalgo

En imágenes que circulan en redes sociales, se pudo ver cómo quedó la unidad en la que viajaba el presidente municipal. Las puertas del vehículo quedaron completamente destrozadas.

Al lugar del accidente acudieron elementos de seguridad para acordonar la zona y comenzar con las pesquisas para confirmar la hipótesis del accidente.

El presidente municipal de Tepeapulco, Hidalgo, Alfredo González Quiroz, falleció tras un accidente vehicular ocurrido en la carretera Cuautepec–Tepeapulco. ı Foto: RRSS.

Cabes señalar que el mes pasado, Alfredo González acusó que sujetos armados le cerraron el paso a la altura de la comunidad de Corralillos, por lo que las investigaciones del accidente deben agotar esta línea.

Lamentan la muerte de Alfredo González

La secretaría de Hacienda de Hidalgo, Esther Ramírez, ya se pronunció tras la muerte de Alfredo González Quiroz en un accidente automovilístico. En un mensaje publicado en la red social X, envió su solidaridad y condolencias para la familia, amigos y colaboradores del presidente municipal.

“Que encuentre descanso eterno”, escribió la funcionaria estatal.

Mi solidaridad y condolencias para la familia, amigos y colaboradores del Presidente Municipal Alfredo González Quiroz, tras su partida.



Que encuentre descanso eterno.🕊️ pic.twitter.com/YsYPCPf3Ts — Esther Ramírez Vargas (@Esther_RamirezV) December 27, 2025

Por su parte, el Gobierno de Hidalgo lamentó el fallecimiento del presidente municipal de Tepeapulco.

“Con respeto y solidaridad, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, indicó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR