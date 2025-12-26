Yucatán consolida su liderazgo mundial con premios turísticos y gastronómicos en 2025

Los colores, sabores, la cultura y la calidad de los servicios turísticos de Yucatán conquistaron a visitantes locales, nacionales y extranjeros en 2025. Estos elementos valieron reconocimientos nacionales e internacionales por su gastronomía, productos turísticos, destinos y experiencias; logros que confirman el posicionamiento del estado como uno de los destinos más competitivos y atractivos de México y del mundo.

El titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Darío Flota Ocampo, señaló que estos resultados responden a la visión estratégica del Gobernador Joaquín Díaz Mena y al modelo del Renacimiento Maya, que impulsa al turismo como un eje de desarrollo económico con identidad, sostenibilidad y beneficio directo para las comunidades.

La gastronomía regional recibe galardones en foros internacionales de turismo. ı Foto: Gobierno Yucatán

“Cada reconocimiento es reflejo del trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y comunidades, así como del valor único de nuestro patrimonio cultural y natural”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Suspende restricción vehicular Edomex suspende Fase I de Contingencia Ambiental

Yucatán destaca por su amplia y diversa oferta turística: siete Pueblos Mágicos, 378 kilómetros de costa, más de 100 cenotes con uso turístico ecológico abiertos al público, así como zonas arqueológicas emblemáticas como Chichén Itzá, una de las siete Maravillas del Mundo Moderno, y Uxmal, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

A ello se suman componentes únicos como el muelle de Progreso, el más largo del mundo; el cráter del meteorito de Chicxulub; el atrio abierto más grande de Latinoamérica en Izamal; la Catedral de San Ildefonso, la más antigua de América Latina; la miel melipona y la gastronomía yucateca, reconocida a nivel internacional.

La gastronomía regional recibe galardones en foros internacionales de turismo. ı Foto: Gobierno Yucatán

Además, la entidad cuenta con infraestructura de primer nivel para el turismo de reuniones y es una de las siete entidades del país con capacidad para albergar grandes eventos.

Durante 2025, Yucatán recibió el nombramiento de Capital Iberoamericana de la Gastronomía Precolombina en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2025, en Madrid; también recibió el premio a Mejor Destino Turístico de México, en la novena edición de los Food and Travel Reader Awards, que reconoce su promoción turística y gastronómica.

Yucatán destaca como referente del turismo mundial durante 2025. ı Foto: Gobierno Yucatán

En el Tianguis Turístico México 2025, Mérida obtuvo la distinción de Tripadvisor como uno de los destinos más populares del país; el hotel Destino Mío de Tekit obtuvo el premio en la modalidad Turismo Wellness de la revista especializada Aire Libre; en tanto que Valladolid recibió la distinción, en la categoría de proyectos, en los premios Mágico México de Grupo Excelencias, por su gastronomía.

Asimismo, los proyectos de turismo comunitario y sustentable Aldea Maya Xa’ Anil Naj, del municipio de Santa Elena, y Ejido San Crisanto, del municipio de Sinanché, obtuvieron premios internacionales en WTM Latinoamérica, en São Paulo, e ITB Berlín, respectivamente, y se posicionan entre las mejores iniciativas a nivel mundial.

Al cierre del año, el estado vuelve a destacar con seis nominaciones en los Food and Travel Reader Awards 2025, que reconocen lo mejor del turismo y la hospitalidad en México, lo cual integra restaurantes, hoteles boutique, experiencias wellness y propuestas de turismo socialmente responsable.

La votación permanece abierta hasta el 30 de enero de 2026 en el sitio oficial del certamen.

Flota Ocampo destacó que estos logros fortalecen la proyección de Yucatán rumbo al próximo año y confirman que el turismo, desarrollado con planeación, identidad y sustentabilidad, es una palanca clave para el bienestar y el crecimiento económico del estado.

am