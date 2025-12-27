Diputado Héctor Yunes protagoniza altercado durante entrevista: ‘a la ching...’ | VIDEO

El diputado local del PRI en Veracruz, Héctor Yunes Landa, protagonizó un altercado durante una entrevista con el comunicador Rodrigo Crosa, que terminó abruptamente tras una discusión.

De acuerdo con Crosa, conocido por su programa “El Noti Express”, los hechos ocurrieron este sábado 27 de diciembre mientras se realizaba una grabación. La tensión comenzó a escalar luego de una interrupción que molestó al diputado, quien reaccionó de manera alterada y elevó el tono.

Aunque el entrevistador intentó calmar los ánimos, el diputado, molesto por la interrupción, increpa: “no voy a contestar lo que tú quieras”, a lo que Crosa le responde tranquilo: “Yo no estoy diciendo que contestes lo que yo quiera, simplemente te estoy preguntando y respóndeme con toda la tranquilidad”.

Aunque Crosa intentó mantener la calma y continuar con la entrevista, Yunes Landa reclamó que no lo dejaba responder. En medio del intercambio, el diputado le espetó al comunicador, “¿qué te sientes, López Dóriga?” .

En ese momento el priista se levantó de su asiento, golpeó la mesa con la mano y se dirigió a la salida entre insultos. En un video difundido en redes sociales es posible apreciar un breve jaloneo entre ambos, mientras una tercera persona que grababa la escena pedía que se tranquilizaran: “¡hey, déjalo, tranquilo, tranquilo!”, se escucha al fondo.

Tras lo ocurrido, Rodrigo Crosa dijo en sus redes sociales que la entrevista “se salió de control” y adelantó que dará a conocer más detalles este domingo.

Hasta el momento, Héctor Yunes no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, no es la primera polémica que rodea al diputado .

El pasado 19 de noviembre, el priista agredió y amenazó a un hombre en el Congreso de Veracruz, tras abandonar furioso la comparecencia del secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández.

Videos compartidos en redes sociales muestran al legislador, visiblemente alterado, mientras grita y empuja a un hombre identificado como asesor legislativo, a quien acusa de provocarlo por tomarle fotografías.

“Tú me has estado chingando varias veces, ya me tienes hasta la madre, cabrón. Van dos veces, cuando me tomaste las...”, reclama Yunes Landa antes de empujar al hombre y advertirle: “no te me pongas porque te rompo la madre”. Luego, le reprocha: “cuando me fuiste a tomar la foto a mi lugar, ¿no te acuerdas?“.

Antes de retirarse, Yunes lo señala con el dedo índice y, en tono amenazante, remata: “No te metas conmigo”.

