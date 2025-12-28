Muere madre y dos menores sepultados tras derrumbe en Guerrero

Deslave ocurrido en la región de La Montaña, estado de Guerrero

Luego de un deslave ocurrido en la colonia Buena Vista, región de La Montaña, en el estado de Guerrero, se localizaron los cuerpos sin vida de dos menores de edad y su madre.

Debido al deslave una vivienda fue sepultada y se indicó que en el sitio se encontraban las tres personas, por lo que vecinos de la zona y personal de Protección Civil trabajaban para localizarlas.

Fue el Ayuntamiento de Tlapa quien confirmó la localización de la familia sin vida, además de informar que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

“De acuerdo con la información preliminar, el deslave habría sido ocasionado por el mal manejo de una máquina que realizaba trabajos en la zona, lo que provocó el colapso del cerro sobre una vivienda”, explicaron.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 18 horas del sábado, aunque las labores de remoción de escombros continuaron por varias horas en la zona.

Durante las primeras horas de búsqueda se encontró el cuerpo sin vida de la mujer, gracias al trabajo de Protección Civil Estatal y Municipal.

Sin embargo, las labores se extendieron varias horas más pues aún se buscaba a los menores que se presumía podían continuar con vida.

El derrumbe, de acuerdo con la información del medio Quadratín Guerrero, también dañó diversos automóviles que se encontraban en la zona.

A través de redes sociales, vecinos afirmaron que la zona siempre ha presentado riesgos, sin embargo, las familias continúan viviendo ahí sin un cuidado mayor. Además, explicaron que se había reportado anteriormente casas con cuarteaduras de importancia.

Personal de la SGIRPCGRO atiende derrumbe en la carretera Tlapa–Marquelia



*En coordinación con el apoyo de elementos de Protección Civil de Tlapa realizan operativo de rescate, en donde lamentablemente perdieron la vida tres personas



Tlapa de Comonfort, Gro., 27 de diciembre… pic.twitter.com/0VH8jaLyOr — Comunicación Social Guerrero (@GuerreroComSoc) December 28, 2025

