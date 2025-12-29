Anuario: “Coalición sí, por un detalle: no hay normalidad democrática”

A contracorriente de lo que han marcado las dirigencias nacionales del PAN y del PRI para los próximos procesos electorales, el presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional en Nuevo León, José Luis Garza Ochoa, afirma con contundencia que su partido “es aliancista” y que busca, desde ya, una coalición con Acción Nacional, ya que al ir en equipo es una manera de ser más competitivos y ganar en el 2027.

En entrevista con La Razón, el dirigente estatal asegura que Morena no “va a entrar en Nuevo León” y perderá en las futuras elecciones del 2027.

Añade que, aunque no se logre una coalición con partidos de oposición, de igual manera el partido estaría listo para competir y ganar por sí solo, ya que tiene hombres y mujeres que tienen grandes posibilidades de triunfar.

Explica que, por el momento, su partido no busca una alianza con Movimiento Ciudadano, pues el partido naranja en Nuevo León, acusa, ha cometido un “montón de atrocidades y ha sido un pésimo gobierno”.

El dirigente estatal priista afirma que, aunque su partido es el que gobierna a más ciudadanos en su estado, se busca ganar más municipios, diputaciones pero, sobre todo, la gubernatura.

En sus consideraciones, subraya que buscan “darle la vuelta” en los municipios, pues en las pasadas elecciones, dice, en algunos ayuntamientos se quedaron a sólo tres votos del triunfo.

También refiere que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, sería un “gran” candidato, pues en opinión de la gente, señala, es “la persona más calificada” para gobernar el estado, ya que tiene vasta experiencia y ha enfrentado al crimen organizado.

ACERCA DE LAS ELECCIONES QUE SE VIENEN EN EL 2027, ¿CÓMO VE ESTE PANORAMA DE ALIANZAS PROBABLES?

Hay que decir que somos aliancistas, que sí buscamos una coalición, principalmente por un detalle: no hay una normalidad democrática.

Hoy el partido en el gobierno, que es Morena, a nivel federal ha acabado con las instituciones, se están adueñando del Poder Judicial, se están adueñando del tribunal, de los tribunales electorales, del INE; es decir, han cometido una barbaridad.

La manera en que lograron tener la sobrerrepresentación la mayoría calificada, los pone en condiciones de cambiar las leyes y han estado haciendo lo que se les pega la gana y una manera entonces de ser más competitivos y tener más posibilidades de ganar en el 2027 va a ser que toda la oposición podamos ir juntos en un solo bloque y poder desterrar definitivamente a Morena.

Morena no va a entrar en Nuevo León, no tengas duda de eso, y definitivamente, si logramos ir juntos en una coalición, pues nos haría más competitivos y nos daría más posibilidades del triunfo.

Entonces, en el PRI estamos trabajando para tener una coalición con toda la oposición, pero también te quiero decir, de igual manera, nosotros estaríamos listos, si ése fuera el caso, para competir y ganar solos. Tenemos mujeres y hombres valientes, comprometidos, echados para adelante y que tienen grandes posibilidades de triunfo.

Entonces, hemos estado trabajando en la renovación de nuestras estructuras, hemos renovado los 51 comités, estaremos renovando los 51 consejos políticos municipales y todo esto nos hace ser más competitivos, estar más fuertes y tener el triunfo en el 2027.

¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE IR SOLOS EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN NUEVO LEÓN?

Si el caso también fuera ir solo, pero aquí estamos buscando ir juntos y así no darle ni una posibilidad a Morena.

¿CON QUÉ PARTIDO O PARTIDOS ES CON LOS QUE SE BUSCARÁ UNA ALIANZA O CON QUIÉN SE TIENE MÁS CERCA ESTA ALIANZA CON EL PRI?

Bueno, nosotros tenemos ahorita aquí, en Nuevo León, una coalición primero legislativa en el Congreso local y naturalmente en los municipios que ganamos juntos, pues también tenemos una coalición, que fue con el PRD en el momento, y con el Partido Acción Nacional, y bueno, el PRD en lo local aquí ya no está; entonces, claro, la buscaríamos con PAN y con algún otro partido.

Pero, por lo pronto, es con nuestros amigos del Partido Acción Nacional que estamos trabajando de la mano con ellos, haciendo buenos gobiernos y tomando las mejores decisiones para Nuevo León.

¿Y CREE QUE, POR EJEMPLO, EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ACCEDA A UNA ALIANZA CON PRI Y PAN?

No lo estamos buscando nosotros a MC. MC en Nuevo León ha cometido un montón de atrocidades, ha sido un pésimo gobierno; tienen dañado al estado.

Monterrey o su área metropolitana de este estado, del estado de Nuevo León, está deprimido por la contaminación, las vialidades, la inseguridad; entonces, MC tuviera que entender que pueden ir porque apalancamos más el voto, pero definitivamente pues no pudieran llevar posiciones, verdad, ni Monterrey ni mucho menos el estado, pero cuando se trata de no permitir que avance Morena, bueno, pudiéramos hacer muchísimas cosas, pero, por lo pronto, con quien tenemos comunicación seguida es con el Partido Acción Nacional.

El estado de Nuevo León es inseguro; nuestras carreteras se han convertido en rutas del terror; hay familias que siguen viviendo con miedo.

El gobernador debe asumir su responsabilidad; el estado necesita seguridad, liderazgo y un gobierno que resuelva los problemas.

Este estado dejó de ser seguro, es imposible circular de noche; ¿qué es lo que hay que hacer? Regresar al gobierno y poner orden, porque sería muy irresponsable decir que cuando estuvieron los gobiernos priistas no se cometieron errores, estoy de acuerdo, pero es mucho más irresponsable señalar y no decir lo que está pasando con este gobierno que no tiene rumbo de Movimiento Ciudadano y no se diga con el narcogobierno de Morena.

En Nuevo León somos primer lugar en contaminación, en largas filas para esperar el camión; además, hay un pésimo servicio del Metro; ésa es nuestra realidad, no hace falta que busquemos más pruebas, hay un transporte caro, malo y deficiente; los centros de salud, igual; los niños respirando aire sucio.

EN CUANTO AL PANORAMA DE LOS MUNICIPIOS, ¿CUÁNTOS SE ESPERA QUE ASPIREN A GANAR EN EL 27?

Es un tema muy importante. En la municipalidad, somos quienes gobernamos más ciudadanos; somos quienes ganamos más diputaciones locales de mayoría, y por supuesto, que le vamos a dar la vuelta.

Hay municipios que nos quedamos a tres votos del triunfo; entonces, pues hay muchísimos lugares donde estoy seguro de que vamos a mejorar y salir adelante, sean municipios como Aramberri, Los Herreras, Juárez; sé que vamos el municipio de Escobedo, Linares, que vamos acá derecho; Santa Catarina, por ejemplo, que vamos a obtener el triunfo y que le vamos a dar la vuelta y que vamos a ser más competitivos que el resto de los partidos.

Entonces, claro, sí vamos a ganar más diputaciones locales, diputaciones federales, los ayuntamientos y, principalmente, la gubernatura.

¿YA SE TIENE MÁS O MENOS IDENTIFICADO QUIÉNES PODRÍAN SER LOS CANDIDATOS?

Sí, a ver. Te decía al principio que tenemos grandes mujeres y hombres, pero hoy, lo digo de manera así categórica, el licenciado Adrián de la Garza, que es el alcalde de Monterrey, de la capital, que volvió a ganar, ha sido tres veces, no te imaginas cómo la gente lo ve, me lo mencionan todos los días, lo ponen como la persona más calificada, con mayor experiencia, que, además, cuando se ha ocupado, ha hecho frente al crimen organizado, y bueno, él sería un gran, gran candidato, una persona que pudiera ir ahí, y también tenemos mujeres y hombres, ¿verdad?

Hoy estamos en una gran posibilidad de triunfo.

Te pongo el ejemplo de otros dos alcaldes: David de la Peña, en Santiago, o César Garza Redondo, de Apodaca, que son jóvenes talentosos, que están, son los mejor calificados del estado; es decir, tenemos con qué competir.