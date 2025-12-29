Anuario: Incontenible violencia política-electoral, con 7 alcaldes ejecutados

Los homicidios de autoridades locales no cedieron en el último año en el país, a pesar del refuerzo en la seguridad respaldado por autoridades federales.

Entre los casos de mayor impacto figuraron las ejecuciones de siete presidentes municipales, el último de ellos

—Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán— visto como un parteaguas dentro de este fenómeno delictivo.

Los asesinatos de los alcaldes de Tepalcatepec, Tacámbaro y Uruapan (Michoacán); de San Mateo Piñas y Santiago Amoltepec (Oaxaca); de Metlatónoc (Guerrero) y de Pisaflores (Hidalgo) cimbraron al país.

El Dato: Durante el 2024 fueron asesinados los alcaldes de Chahuites, Churumuco, El Mante, Cotija, Copala, Malinaltepec, Xochitepec, Chilpancingo y Candelaria Loxicha.

La violencia contra los munícipes comenzó en el primer semestre del año. El 15 de mayo, el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, fue asesinado en un atentado que tuvo lugar en el paraje denominado El Tablero, perteneciente a la comunidad de El Mamey.

En el ataque, el chofer del alcalde y un elemento de la policía municipal también murieron. Las tres personas viajaban en una patrulla de la policía, cuando individuos los emboscaron y dispararon en varias ocasiones contra el vehículo, lo que provocó que los tripulantes perdieran la vida.

El 2 de junio del 2025 murió, por heridas de bala, Isaías Rojas Ramírez (PT), alcalde de Metlatónoc, Guerrero, tras permanecer cinco días hospitalizado después de ser atacado en un túnel de la Autopista del Sol, una de las principales vías del estado y foco de recurrentes hechos delictivos.

Fue durante la madrugada del 28 de mayo, mientras el edil viajaba en su camioneta en la vialidad referida, cuando sujetos armados a bordo de otro vehículo le dieron alcance a la altura del municipio de Eduardo Neri.

Apenas cuatro días después, el 6 de junio, el presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y su escolta, Pastor Cortez Álvarez, fueron ultimados también a balazos. El atentado ocurrió en la calle Fuerte de Loreto, de la cabecera municipal de Tacámbaro.

En noviembre del 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones contra el presidente municipal y algunos de sus colaboradores, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 18 de junio, la presidenta municipal de Tepalcatepec, también en Michoacán, Martha Laura Mendoza, fue asesinada a tiros junto a su esposo, Ulises Sánchez, en un ataque directo perpetrado frente a su domicilio.

Mendoza Mendoza presuntamente era cuñada de Juan José Farías, conocido como El Abuelo, uno de los líderes de la organización delictiva Cárteles Unidos y una de las líneas de investigación que siguen las autoridades son los presuntos vínculos que habría tenido la presidenta con este grupo que opera en Michoacán.

De igual forma, el 16 de junio, Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, localidad de la región Costa de Oaxaca, fue asesinada cuando personas no identificadas arribaron a la sede del ayuntamiento a bordo de motocicletas y se dirigieron a las oficinas de la funcionaria, para enseguida abrir fuego en su contra.

Finalmente, el 20 de octubre, Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, fue asesinado a balazos cuando un par de sicarios ya lo esperaban afuera de su domicilio ubicado en la localidad de La Estancia.