Exportaciones de Campeche, Tabasco y BCS se desploman

Las exportaciones de Campeche, Baja California Sur y Tabasco sufrieron una drástica caída promedio de 25.43 por ciento a tasa anual en el tercer trimestre del año, y se colocaron en los primeros lugares con el peor desempeño en materia de comercio exterior en el periodo.

De acuerdo con un documento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Campeche experimentó el segundo mayor desplome del periodo, con un intercambio total de dos mil 067.6 millones de dólares, que significan una contracción de 26.5 por ciento.

El Dato: méxico, a nivel mundial, destaca en exportación de cerveza, aguacate, jitomate y frujos rojos, mientras que en sector manufactura vende vehículos y autopartes.

Baja California, tercer lugar nacional con la mayor disminución, registró ventas totales de mercancías al extranjero por únicamente 120 millones de dólares, para un desplome de 26.1 por ciento en comparación con el tercer trimestre del año anterior.

A su vez, Tabasco, que ocupa la cuarta posición a nivel nacional con la mayor caída, observó un intercambio de productos hacia el exterior por mil 577.2 millones de dólares, que representan un declive del 23.7 por ciento.

Por el monto de sus exportaciones, Campeche tuvo una participación del 1.4 por ciento en el conjunto de las 32 entidades federativas; el estado, que está encabezado por la morenista Layda Elena Sansores San Román, ocupa el lugar 14 en el ranking estatal conforme a sus ventas en el extranjero.

56 mil 412 mdd, las exportaciones totales en noviembre

En cambio, Baja California Sur registró una participación de apenas 0.1 unidades porcentuales, lo que coloca a la entidad gobernada por el también morenista Víctor Manuel Castro Cosío en el sitio 29 entre los estados.

A la vez, Tabasco, a cargo del también morenista Javier May Rodríguez, observó una participación del 1.0 por ciento en el concierto nacional, y se colocó a media tabla, en el sitio 16 del país, conforme a sus exportaciones.

En el tercer trimestre del 2025, el valor total de las exportaciones de las 32 entidades federativas alcanzó un monto de 152 mil 556.6 millones de dólares, lo que se traduce en un aumento del 9.2 por ciento en comparación con el periodo julio-septiembre del 2024.

El mayor descenso se dio en las exportaciones del sector agropecuario, con -17.5 por ciento. Aquí, Campeche tuvo ventas totales al exterior por un valor de 5.9 millones de dólares, que le significaron un avance del 65.9 por ciento con respecto al mismo periodo trimestral de un año antes, aunque el valor de la participación del sector respecto al total de las exportaciones de la entidad es de apenas el 0.3 por ciento.

En contraste, Baja California Sur registró exportaciones agropecuarias por un monto de 80.7 millones de dólares, que significaron -31.1 por ciento con respecto al 2024, cuyo sector participa con el 67.3 en relación con el total de las exportaciones del estado.

Y Tabasco obtuvo 19.9 millones de dólares por concepto de exportaciones agropecuarias, que le representaron 5.5 por ciento más si se compara con el tercer trimestre del año pasado, pero el sector significa apenas 1.3 por ciento de las exportaciones totales de la entidad.

Las exportaciones del sector minero en los 32 estados declinaron 15.2 por ciento en el periodo mencionado. En el caso de Campeche, que representan 98.6 por ciento del total de sus exportaciones, logró colocar en el extranjero productos por un valor de dos mil 039.4 millones de dólares, aunque esto significó una contracción de 26.7 por ciento.

Baja California Sur, en cambio, obtuvo 80.7 millones de dólares por concepto de exportaciones mineras, que equivalen al 28.3 por ciento menos respecto al 2024, y el sector representa 26.3 por ciento de las exportaciones del estado.

Para el caso de Tabasco, cuya actividad comercial minera es 90.8 por ciento del valor de todas las exportaciones de la entidad, obtuvo ganancias en el periodo por mil 431.7 millones de dólares, es decir, una caída del 24.7 por ciento.

Por último, en el trimestre julio-septiembre del 2025, las exportaciones manufactureras representaron 93.8 por ciento del valor total de las exportaciones de las entidades federativas. El sector aumentó en el periodo, en general en los 32 estados, 11.4 por ciento.

Dentro del conjunto de las entidades federativas predominaron las exportaciones del sector manufacturero, con excepción de Baja California Sur, Guerrero, Campeche, Tabasco, Colima, Michoacán, Chiapas y Zacatecas.

En el caso de Campeche, el sector representa apenas el 1.0 por ciento del valor de las exportaciones de este estado y en el periodo referido logró ventas de mercancías al extranjero por un monto total de 21.1 millones de dólares; es decir, tuvieron una caída de 21.3 por ciento anual.

Para Baja California Sur, el sector de las manufacturas no aporta al conjunto de sus exportaciones y no observó ventas al extranjero en el periodo.

Tabasco obtuvo 124.2 millones de dólares por concepto de exportaciones manufactureras, que significaron una disminución de 15.2 por ciento en la variación anual. Este sector representa 7.9 por ciento del valor total de las exportaciones en la entidad.

En general en el tercer trimestre del 2025, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 152 mil 556.6 millones de dólares. Destacó la participación de Chihuahua, con 18.9 por ciento del total de las exportaciones; Coahuila, con 11.6 por ciento; Nuevo León, 9.7 por ciento; Baja California, 9.3; Jalisco, 9.1, y Tamaulipas, con 6.2 por ciento. En conjunto, estas entidades aportaron 64.8 por ciento.

En su comparación anual, las cinco entidades con mayores aumentos en el valor de sus exportaciones, según el Inegi, fueron Quintana Roo (120.0 por ciento), Jalisco (89.1 por ciento), Chihuahua (42.9), Zacatecas (36.6) y Chiapas (27.7 por ciento).