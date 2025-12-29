Graban a elemento de la AEI de Oaxaca en aparente estado de ebriedad con arma en mano

Un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) fue captado en video mientras manipulaba su arma de cargo de “manera riesgosa”, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la región Mixteca de Oaxaca. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al agente dialogando con una mujer que porta una charola, mientras realiza movimientos reiterados con el arma de fuego.

Posteriormente, dos mujeres más se acercan y, aparentemente, le piden que se retire del sitio junto a ellas. Durante la interacción, el elemento hace ademanes descontrolados e incluso está a punto de caer, siendo sostenido por una de ellas antes de que los cuatro se alejen del lugar.

¡Escándalo en Oaxaca! Captan a un presunto elemento estatal de investigación ebrio, armado y con el arma desenfundada 😱🚨 La grabación ha desatado indignación: ciudadanos cuestionan la seguridad y responsabilidad de la Fiscalía.#Oaxaca #Fiscalía #Indignación pic.twitter.com/6D5PQrv4dA — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 29, 2025

Tras la difusión del video, la Fiscalía de Oaxaca informó que separó del cargo al agente de la AEI como medida inicial dentro de un proceso sancionatorio, al considerar que la conducta observada representa una manipulación indebida y peligrosa del arma, contraria a los protocolos institucionales.

La FGEO detalló que se inició una investigación interna a través de la Visitaduría General y la Contraloría Interna, con el objetivo de determinar la responsabilidad administrativa o penal en la que pudo haber incurrido el elemento. Mientras se desarrollan las indagatorias, el agente permanecerá suspendido de sus funciones.

Finalmente, la Fiscalía reiteró su compromiso de atender cualquier denuncia relacionada con conductas irregulares, así como de garantizar el uso responsable de la función pública y el apego a la legalidad dentro de la institución.

Fiscalía de Oaxaca separa del cargo a elemento de la AEI captado en video mientras manipula arma sin seguir protocolos, hechos ocurridos en San Pedro y San Pablo Teposcolula



Oaxaca de Juárez a 29 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) separó del… pic.twitter.com/hiDxSkJjIG — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) December 29, 2025

