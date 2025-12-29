Grecia Quiroz reporta detención de otro presunto implicado en el asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, reportó la detención de una persona presuntamente implicada en el asesinato del exalcalde del municipio, Carlos Manzo Rodríguez.

Al cerrar la última sesión de cabildo, este 29 de diciembre, la alcaldesa informó que fue notificada de la captura y detalló que la persona detenida estaría vinculada a un chat de una aplicación de mensajería en el que presuntamente se coordinó el homicidio de su esposo, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de Velas, una celebración pública por el Día de Muertos en Uruapan.

“Hasta ahorita lo único que me han reportado es que detuvieron a una persona más que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp", comentó.

Con esta, sumarían diez personas detenidas por su presunta relación con el asesinato entre ellas siete escoltas de Carlos Manzo y dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como supuesto autor intelectual, y Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, presunto reclutador en centros de rehabilitación de adicciones en Uruapan.

“El Pelón” habría reclutado a Víctor Manuel “N”, joven de 17 años señalado como el autor material del homicidio, así como a su cómplice Josué “N”, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 10 de noviembre junto al de Ramiro “N”, identificado como coordinador en campo y reclutador de sicarios, en un tramo de la carretera Uruapan–Paracho.

Desde el 21 de noviembre hay un octavo escolta prófugo de la justicia.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la detención. En ese sentido, Grecia Quiroz refirió que todavía no se ha reunido con el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña.

“Yo no he tenido un acercamiento con el fiscal y espero en los próximos días tener una conversación con el fiscal”, añadió.

Por otra parte, la edil respondió a las críticas en su contra y hacia el “Movimiento del Sombrero”, fundado por Carlos Manzo, que, dijo, “está más fuerte que nunca”.

“Los ojos nacionales están puestos en Uruapan, por eso hay tanto ataque, por eso hay tanto desprestigio, pero nosotros lo único que vamos a hacer es trabajar y demostrarles con trabajo que este gobierno sigue de pie, sigue firme y que vamos a seguir del lado de la gente”, expresó.

