Libres, detenidos por incendio de Waldo’s en Sonora

El establecimiento fue siniestrado el pasado 1 de noviembre; hay 25 órdenes de aprehensión por el caso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que cinco de los siete detenidos por el incendio de la tienda Waldo’s en Hermosillo, el cual dejó 24 personas fallecidas y 12 lesionadas el pasado 1 de noviembre, fueron liberados por un juez y enfrentarán su proceso fuera de prisión.

La fiscalía indicó que dicha determinación, la cual anunció que impugnará, se tomó luego de resolver que la defensa de los inculpados requiere más tiempo para hacer una revisión exhaustiva del expediente.

El Tip: LA AUDIENCIA inicial del caso se extendió más de 12 horas y estuvo marcada por una discusión que se centró en aspectos de forma y no de fondo, de acuerdo con la Fiscalía.

En un comunicado, la institución refirió que, durante el desarrollo de la audiencia, el juez permitió que la defensa prolongara de manera “innecesaria” el debate, “tolerando” argumentos de forma y no de fondo, como la supuesta ilegibilidad de copias y que las mismas no eran a color, pese a que la carpeta de investigación original y copias fieles fueron puestas oportunamente a disposición de las partes en la administración del Juzgado Oral Penal del Distrito 1 en Hermosillo.

13 de enero de 2026 será la siguiente audiencia.

El juzgador determinó que, debido al volumen del expediente, no era posible continuar en la misma audiencia con la fase de vinculación a proceso, aún cuando —recriminó la fiscalía— había tiempo, ya que los hechos imputados fueron expuestos de manera clara ante el juez y las partes, y varios de los imputados habían comparecido previamente ante el MP.