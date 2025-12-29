Mara Lezama encabeza sesión del Fideicomiso de Seguridad en Quintana Roo.

Con el objetivo de fortalecer y preservar el orden público, garantizar la paz social y consolidar una mayor infraestructura en materia de seguridad y sistema penitenciario, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la Segunda Sesión Extraordinaria 2025 del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad e Impartición de Justicia del Estado de Quintana Roo.

La titular del Ejecutivo estatal señaló que el objetivo de su gobierno humanista con corazón feminista es continuar preservando el orden público y garantizar la paz social, en un marco de respeto a los derechos humanos, atendiendo las demandas sociales en materia de seguridad.

Mara Lezama destacó que otro de los ejes centrales es mejorar los niveles de percepción de seguridad ciudadana y que, con el apoyo del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad e Impartición de Justicia del Estado de Quintana Roo, se busca contar con una infraestructura más amplia y eficiente en materia de seguridad pública y sistema penitenciario.

La gobernadora de Quintana Roo puntualizó que, dentro del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, es prioridad la recuperación de la paz, el fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía en los cuerpos de seguridad.

Asimismo, Mara Lezama reconoció que, a través de este fideicomiso, se garantiza la transparencia en el uso de los recursos del pueblo, destinados a capacitación, equipamiento, tecnología e inteligencia en materia de seguridad, sistema penitenciario e impartición de justicia.

Durante la sesión, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Julio César Gómez Torres, en su calidad de secretario técnico del fideicomiso, dio a conocer los acuerdos alcanzados, entre los que se encuentra la solicitud de refrendo del proyecto de adquisición de bienes, servicios y obras públicas aprobado en el ejercicio fiscal 2024, para continuar con su ejecución durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

JVR