Para brindar certeza

Sheinbaum y Jara evalúan atención a familias afectadas por descarrilamiento del Tren Interoceánico

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz sostuvo una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Ciudad Ixtepec

Sheinbaum y Jara evalúan atención a familias afectadas por descarrilamiento del Tren Interoceánico.
Sheinbaum y Jara evalúan atención a familias afectadas por descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz sostuvo una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Ciudad Ixtepec, para evaluar la atención integral que se brinda a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Durante el encuentro, se acordó agilizar la entrega de los cuerpos a las familias de las personas fallecidas, con el objetivo de garantizar un proceso digno y respetuoso, así como brindar certeza y acompañamiento.

“Nos encontramos aquí coordinándonos con el Gobierno Federal. Nos está apoyando la Presidenta de la República Mexicana, ella estuvo aquí y acordamos agilizar la salida de las personas fallecidas que aún se encuentran en la zona”, dijo.

TE RECOMENDAMOS:
Elemento es grabado en estado de ebriedad
Fue destituido

Graban a elemento de la AEI de Oaxaca en aparente estado de ebriedad con arma en mano

Ante las familias de las y los afectados, el Mandatario estatal reiteró su apoyo total a quienes resultaron lesionados, así como a las víctimas directas e indirectas del accidente, mediante atención médica, psicológica, asistencial y jurídica.

A través de distintas instituciones, la administración estatal ha dado seguimiento permanente para escuchar y atender con responsabilidad a todas las personas afectadas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Mara Lezama encabeza sesión del Fideicomiso de Seguridad en Quintana Roo.
Para fortalecer la infraestructura

Mara Lezama encabeza sesión del Fideicomiso de Seguridad en Quintana Roo