Víctimas mortales de balacera en Jalisco son un comerciante, su hija y un escolta

La balacera de este lunes en la Colonia Santa Eduwiges, en Guadalajara, y de la Colonia Residencial Victoria, en Zapopan, Jalisco, dejó a un comerciante del Mercado de Abastos, identificado como Alberto Prieto Valencia, su hija y un escolta, muertos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Eran cerca de las 10:20 horas cuando las detonaciones se empezaron a escuchar sobre la zona mencionada. La refriega duró cerca de 15 minutos y los vecinos de la zona vivieron pánico, pues las ráfagas se escuchaban en varias calles a la redonda.

“Se oyeron muchos balazos, algo que se prolongó como por 15 minutos y muchísimos disparos y helicópteros empezaron a pasar”, contó un vecino de la zona.

Por su parte, otro habitante señaló que los vecinos se alertaron en grupos para no salir y exponerse.

“Se venía escuchando algunas detonaciones y eso nos alertó y de repente nos hicieron una llamada en el grupo de seguridad de los colonos que nos resguardamos, porque había unas detonaciones. Después me dirigí aquí al Oxxo y me encuentro con esta situación complicada, la seguridad en el País está muy difícil”, añadió el entrevistado.

Mientras los vecinos escuchaban la balacera con terror, en Topacio y Brillante las detonaciones continuaban. En la Avenida Topacio quedó una camioneta Lamborghini Urus que era manejada por el comerciante, quien iba acompañado de su hija de 16 años, misma que murió al recibir atención médica.

En la balacera también perdió la vida un escolta del empresario, mientras que otros cuatro quedaron heridos y fueron llevados a un puesto de socorros; de los sobrevivientes, al menos dos eran militares retirados.

A la zona llegaron elementos de la Policía de Guadalajara, de la Policía de Zapopan, de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional, del Ejercito Mexicano con camionetas artilladas y de la Fiscalía del Estado. En el Parque Rubí, que está en Esmeralda y Brillante, un binomio canino buscaba indicios de los agresores.

La búsqueda de los agresores también se llevó a cabo por el aire con helicóptero que sobrevolaron. A pesar del despliegue de autoridades y de que en la zona hay cámaras de videovigilancia, las autoridades no lograron detener a ningún sospechoso. En la escena del crimen quedó además una camioneta Yukon y se estima que los indicios de los disparos sumaban al menos 200.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, reconoció que no han detenido a nadie hasta ahora, pero que ya cuentan con características de algunos de los vehículos en los que escaparon los homicidas.

Salvador Zamora dijo que por el momento se desconoce el móvil de la agresión.

