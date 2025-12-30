Atacan viviendas del exalcalde de Palmar de Bravo; agresores incendian también camionetas | VIDEO

Los hechos se registraron en las primeras horas de este martes.

Sujetos atacaron con fuego camionetas y el domicilio de Adán Silva Valeriano, exalcalde de Palmar de Bravo, Puebla, en las comunidades de La Purísima y Cuacnopalan.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, se trató de un intento de robo.

Los primeros reportes señalan que los hechos se registraron alrededor de las 1:00 horas de este martes, cuando se reportó el ataque de dos presuntos grupos armados en contra de un domicilio en La Purísima de Bravo donde intentaron llevar a cabo un robo; luego se dirigieron a otra propiedad, ubicada en Cuacnopalan, donde incendiaron dos unidades.

TE RECOMENDAMOS: Libra cargo de terrorismo Vinculan a proceso a reportero Rafael León Segovia

Ante el temor de algún ataque directo en contra de la vida de familiares y habitantes de la zona, se solicitó el apoyo de las autoridades correspondientes y ciudadanos a través de las redes sociales.

Los sujetos fuertemente armados incendiaron dos camionetas, una Chevrolet pickup color verde y una Ford pickup color Negro, además de realizar amenazas a familiares del exfuncionario, lo que generó una situación de riesgo para la integridad física de los presentes, según la información difundida.

Testigos reportaron que los agresores se retiraron del lugar después de cometer el ataque, dejando a los familiares y vecinos en estado de pánico.

Las autoridades locales y federales han sido notificadas y al momento las investigaciones permanecen en curso a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de desahogar las líneas de investigación pertinentes, establecer el móvil de los hechos y detener a los responsables.

Información en el lugar señalan que este es el segundo ataque que sufre el exalcalde Adán Silva Valeriano en menos de dos años; el pasado 15 de julio del año 2024, resultó herido en un ataque armado en un salón social de la comunidad de Cuacnopalan.

🚨Incendian vehículos y una vivienda en Palmar de Bravo, Puebla, presuntamente del exalcalde Adán Silva Valeriano.



De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron por la madrugada en La Purísima y Cuacnopalan.



🗞️📹@UniversalPuebla



pic.twitter.com/GCLuPayD44 — Azucena Uresti (@azucenau) December 30, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR