Dan último adiós al periodista Israel Enrique Gallegos, víctima del accidente en el Tren Interoceánico.

El periodista Israel Enrique Gallegos fue una de las 13 víctimas del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el domingo 28 de diciembre del 2025. Amigos y familiares le dan el último adiós.

Durante el velorio, organizado en la casa de sus abuelos, las personas se reunieron para recordar anécdotas que vivieron con el comunicador, quien era colaborador del Heraldo Radio Oaxaca, así como director del portal Oaxaca Mundo News.

El lugar se llenó de flores, velas y dolor, por la partida de Israel Enrique Gallegos. En fotos compartidas en redes sociales, se pudo observar cómo los asistentes mostraron respeto al ataúd en el que se encontraba el periodista.

Sobre el féretro, colocaron una fotografía para honrar su memoria y poder dar el último adiós tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que conmocionó a la comunidad de Matías Romero, así como al gremio periodístico.

La comunidad de Matías Romero despide al periodista Israel Enrique Gallegos tras el fatal incidente en el sistema ferroviario del Istmo. Familiares y colegas rindieron guardia de honor al director de Oaxaca Mundo News, cuya trayectoria marcó el ejercicio informativo en la región… pic.twitter.com/WlfGA8Z1xW — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 30, 2025

El día del accidente, el hombre, de 61 años de edad, viajaba con su esposa en el tren que se desplazaba desde la ciudad de Salina Cruz con dirección a Coatzacoalcos. Él falleció en el lugar del descarrilamiento, mientras que su esposa se encuentra hospitalizada por las lesiones que sufrió.

La cifra oficial de personas fallecidas se colocó en 13. En tanto, el número de lesionados superó los 100.

El Gobierno de México ha afirmado que va a apoyar a todas las víctimas del accidente registrado el pasado domingo. En este sentido, anunció una ayuda de 30 mil pesos para las víctimas hospitalizadas.

Además, ha prometido una investigación profunda para deslindar responsabilidades en el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

