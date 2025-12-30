¿Qué son las rifas colombianas que hay en el Mercado de Abastos de Guadalajara?

Tras la balacera en la que murió el empresario Alberto Prieto, su hija de 17 años y su escolta, autoridades estatales confirmaron que una de las líneas de investigación considera un posible vínculo con este tipo de actividades ilegales.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado habría sido ejecutado por al menos 30 sicarios con armas de alto calibre y se prolongó durante varios minutos, generando pánico en la zona.

Con el paso de las horas surgieron distintas versiones sobre el móvil del crimen. El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, explicó que en algún momento se mencionó la posible relación de la víctima con rifas colombianas ilegales detectadas tiempo atrás en el Mercado de Abastos, lo que llevó a las autoridades a considerar esta hipótesis dentro de la investigación.

La camioneta en la que viajaba la víctima recibió unos 50 disparos. ı Foto: Especial y capturas de video

¿Qué son las rifas colombianas?

Las rifas colombianas son catalogadas como una actividad ilegal y operan bajo un esquema de supuestos sorteos organizados.

De acuerdo con reportes de prensa local, estas rifas se realizan entre locatarios del Mercado de Abastos, a quienes se les “ofrecen” boletos para participar en sorteos con premios atractivos, que van desde dinero en efectivo hasta electrodomésticos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no existe un ganador real y el dinero recaudado por la venta de boletos queda en manos de los organizadores. El modus operandi más común incluye a jóvenes encargados de vender los boletos.

Diversos testimonios señalan que algunos comerciantes son obligados a participar bajo presión o amenazas, lo que convierte estas rifas en un mecanismo de extorsión encubierta.

El Secretario General de Gobierno en Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que una de las personas fallecidas tras el enfrentamiento a balazos ocurrido la mañana de este lunes en Zapopan fue Alberto, alias “El Prieto”, conocido en el Mercado de Abastos.



