Acapulco cerrará 2025 con al menos 95% de ocupación hotelera

Acapulco se consolida como el mejor destino turístico de México, anuncia un cierre de año exitoso, con un pronóstico de ocupación hotelera de al menos 95% en la Zona Dorada, una de las principales áreas donde se concentra la actividad turística del puerto.

El secretario de Turismo, Noé Peralta Herrera, señaló que la preferencia por el destino refleja la confianza de las y los visitantes en los servicios, la infraestructura y la nueva oferta recreativa que ofrece Acapulco.

Para este periodo se prevé una afluencia de más de 366 mil visitantes, lo que generará una derrama económica estimada en al menos 2,973 millones de pesos (MDP), en beneficio de más de 200,000 familias que dependen directamente de la actividad turística. Actualmente se han registrado altas ocupaciones en la Zona Dorada, por citar unos ejemplos: El domingo 21 de diciembre, se registró una ocupación hotelera del 91.7%, siendo este el primer día vacacional. Y se mantiene al alta, ocupaciones hasta del 92.5%. Lo cual indica, que se superarán las expectativas previstas para el destino.

Como parte de las acciones implementadas para la reactivación económica, el Gobierno Municipal de Acapulco, que preside la Dra. Abelina López Rodríguez, llevó a cabo caravanas de promoción turística en distintas entidades del país, entre ellas Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Ciudad de México y la frontera de Tijuana. En estas actividades participaron más de 900 agentes de viajes, más de 400 wedding planners y más de 300 empresarios del sector.

De manera complementaria, durante el año se realizaron más de 50 eventos masivos, incluidos encuentros deportivos, espectáculos, congresos y convenciones, entre otros, los cuales generaron una derrama económica superior a los 923 MDP. Destacando eventos importantes como la Convención Internacional de Minería, Congreso Mexicano del Petróleo, el Abierto Mexicano de Tenis, Primera Edición del Tonic Fest, el regreso de la Caravana Navideña; así como eventos coordinados por el Gobierno del Estado de Guerrero, como el Air Show y el Festival del Globo, beneficiando directamente a los restaurantes, bares y discotecas del destino.

En materia de conectividad, se reactivó el arribo marítimo al puerto, con la recepción de un total de 13 cruceros a lo largo del año. Como resultado, se concretó el regreso de Carnival Cruise Line, una de las navieras más importantes del mundo, tras casi 17 años de ausencia en Acapulco.

Asimismo, se reactivó y actualizó la conectividad aérea, con vuelos directos vigentes a Monterrey, Querétaro, Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México, además de rutas internacionales hacia Houston, Dallas y Montreal.

En cuanto a la conectividad terrestre, se fortalecieron las rutas mediante campañas de promoción turística y la presencia en las distintas caravanas, consolidando alianzas estratégicas con Grupo ETN, Costa Line y Estrella de Oro.

Derivado de la certidumbre generada por el municipio, se han consolidado nuevas inversiones para el destino, entre las que destacan una inversión de 1,000 MDP en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, así como una inversión de más de 300 MDP en la Administración del Sistema Portuario Nacional Acapulco. Sin olvidar, la importante inversión histórica del Gobierno Federal de 3,000 MDP, a través del programa “Acapulco se Transforma Contigo”.

Acapulco cerrará el año con su gran Gala de Pirotecnia, evento coordinado por el Gobierno del Estado de Guerrero, por más de 25 años. En el que se espera la presencia de más de 600 mil personas para recibir el 2026. Año en el que, Acapulco, se está preparando para recibir un gran primer cuatrimestre, con eventos como el Congreso Nacional de Urología, el Mundial de Footgolf, Abierto Mexicano de Tenis, Semana Santa, el 50 Aniversario del Tianguis Turístico, entre otros.

Por indicaciones de la alcaldesa, las dependencias municipales trabajan de manera coordinada para garantizar condiciones óptimas de seguridad y atención a los turistas, siendo la coordinación interinstitucional un elemento clave para preservar la buena imagen del destino.

De esta manera, el puerto continúa posicionándose como un destino nacional emblemático, reconocido por su capacidad de recuperación y por la amplia variedad de experiencias que ofrece a quienes lo visitan.

