Atacan a tiros a servidora pública de Tecámac

Una funcionaria del Ayuntamiento de Tecámac, en el Estado de México, fue atacada a balazos la mañana del miércoles, se reportó.

La víctima fue identificada como Tania Judith Avendaño Servín, directora de Bienestar del Sistema Municipal del DIF.

El Ayuntamiento de Tecámac informó que Tania Judith Avendaño Servín iba a bordo de un vehículo oficial y que la agresión ocurrió cerca de su domicilio, pero no precisó la ubicación.

Según reportes policiales, un sujeto se aproximó al automóvil y abrió fuego contra Tania Judith Avendaño Servín.

Tania Judith Avendaño Servín sólo sufrió una herida en el brazo izquierdo y fue atendida en el sitio por servicios de emergencia.

Mientras que elementos de la Guardia Civil reforzaron la vigilancia y desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona sur del Municipio de Tecámac, pero no se ha reportado la detención de ninguna persona involucrada.

“Afortunadamente el perpetrador erró en su intención y ella fue herida por proyectil de arma de fuego en un brazo, además de los daños al vehículo oficial.

“Condeno enérgicamente este atentado al igual que las amenazas que han recibido otros funcionarios y ex funcionarios públicos municipales por parte de quienes, se han empeñado en enrarecer el clima sociopolítico de Tecámac, lo que fue denunciado oportunamente, como será denunciado también este atentado para que la Fiscalía identifique y detenga a quien resulte responsable”, señaló al respecto Rosi Wong, alcaldesa de Tecámac.

En tanto, la Fiscalía del Estado de México inició una carpeta de investigación por lesiones dolosas y más tarde la víctima acudió al Ministerio Público para declarar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR