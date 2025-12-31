En Guanajuato, Cártel de Santa Rosa de Lima intenta descarrilar tren para robarlo

El Cártel Santa Rosa de Lima intentó descarrilar un tren para robar electrodomésticos al cortar un riel, pero una acción del maquinista lo evitó en el municipio de Cortazar.

En Guanajuato también hay peligro de descarrilamiento de trenes, en especial en Cortázar donde se detectó que el Cártel Santa Rosa de Lima secciona partes de las vías para obligar a que los trenes paren y facilitar el robo de mercancías. pic.twitter.com/Uu7yqHVrTI — Víctor Sánchez (@victorsanval) December 31, 2025

La Guardia Nacional implementa un operativo en las vías para evitar más sabotajes, confirmó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.

Jorge Jiménez Lona explicó que el incidente ocurrió cuando fue detectado un corte de aproximadamente 40 centímetros de en uno de los rieles.

Jorge Jiménez Lona detalló que, pese a la afectación, el maquinista redujo la velocidad del convoy y logró cruzar la zona sin que se presentara un accidente.

“La información que tenemos es, efectivamente, sí hubo un intento, afortunadamente no les funcionó. Cortaron una parte del riel, un aproximado de 40 cm. Y bueno, gracias a la pericia, entiendo del operador de la máquina, redujo la velocidad, logró pasar del tren, del ferrocarril”, dijo Jorge Jiménez Lona.

Jorge Jiménez Lona precisó que la vigilancia de las vías férreas corresponde a un tema federal y se encuentra bajo la supervisión de la Guardia Nacional, aunque subrayó que la administración estatal mantiene una coordinación permanente con las autoridades federales y con la empresa ferroviaria Ferromex para reforzar la prevención.

Jorge Jiménez Lona señaló que este tipo de acciones estarían relacionadas con el debilitamiento financiero de los grupos delictivos que operan en la región, tras los recientes decomisos de más de tres millones de litros de hidrocarburo realizados de manera conjunta entre el estado y la federación.

Jorge Jiménez Lona indicó que esta presión ha llevado a dichas organizaciones a buscar nuevas formas de obtener recursos, como el robo de mercancías transportadas por tren.

“Lo que nosotros hemos visto es se les ha afectado muy fuerte a los grupos delincuenciales en esa zona. Más de tres millones de litros de hidrocarburo decomisados entre el estado y la Federación”, señaló.

“Eso es importante el menoscabo que se les está generando sus finanzas, obviamente ellos buscan, pues cómo hacerse de recursos. (...) ahorita el llamado es a coordinarnos, la gobernadora nos ha pedido mucho eso, trabajar con la Federación, sumarnos a la Guardia Nacional y ver cómo podemos sumarnos”, agregó Jiménez Lona.

El secretario de Gobierno de Guanajuato aclaró que no se tenían antecedentes de cortes de rieles en la zona, aunque sí se habían detectado intentos previos para detener trenes colocando obstáculos sobre las vías.

“No teníamos información de hechos de esa naturaleza, lo que sí habían señalado es ponían piedras, buscaban la manera de parar el tren, de frenarlo para poder hacer este, pues su robo”, reveló.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR