Incendian autos de exalcalde en Puebla

UNO DE LOS VEHÍCULOS siniestrados, que son propiedad del exalcalde, ayer.

EL GOBIERNO de Puebla dio a conocer que, la noche del lunes, sujetos a bordo de motocicletas ingresaron a viviendas y quemaron vehículos propiedad de Adán Silva Valeriano, expresidente municipal de Palmar de Bravo, quien no sufrió lesiones durante la embestida, que fue simultánea en dos lugares.

2 Ataques casi simultáneos a propiedades del exedil

En un comunicado, las autoridades informaron que, en un primer hecho, un grupo de hombres intentó robar en el interior de uno de los inmuebles ubicado en la junta auxiliar de la Purísima de Bravo, donde, gracias a la reacción oportuna de los vecinos, se evitaron afectaciones.

El ayuntamiento de Palmar de Bravo detalló en un comunicado que luego de que los sujetos intentaron entrar a uno de los inmuebles ubicado en la junta auxiliar de la Purísima de Bravo, un vecino realizó una detonación de arma de fuego, con lo cual los sujetos huyeron del lugar presuntamente en dos motos.

En el sitio fueron encontrados un marro, una cámara de vigilancia rota y un hacha con la cual fue golpeada la puerta de la vivienda a la que intentaron ingresar.

EL TIP: EN JULIO del 2024 el exalcalde también fue víctima de un atentado en un salón de la comunidad de Cuacnopalan, aunque no resultó herido.

Minutos después, presuntamente otros sujetos se dirigieron a una casa en la junta auxiliar de Cuacnopalan, también propiedad de Silva Valeriano —quien es militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—, en la que provocaron un incendio, el cual afectó dos camionetas propiedad del expresidente municipal, ataque en el que no se registraron personas lesionadas.

El Gobierno de Puebla informó que las investigaciones permanecen en curso a través de la Fiscalía General del Estado, con el fin de desahogar las líneas de investigación conducentes y esclarecer el móvil de los hechos, así como detener a los responsables.

El ayuntamiento de Palmar de Bravo agradeció el apoyo de las instancias estatales e hizo un llamado a la población para informarse en medios oficiales.