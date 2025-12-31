Nuevos alcaldes, en un Veracruz en aprietos

POLICÍAS en tareas de vigilancia en imagen de archivo; la seguridad es uno de los problemas más sensibles en Veracruz.

Los 212 nuevos alcaldes de Veracruz tomarán protesta este 31 de diciembre y entrarán en funciones a partir del primer minuto del 1 de enero, en medio de un contexto de inseguridad que se vive en el estado, además de alta percepción de corrupción y desempleo.

El pasado proceso electoral que se vivió en la entidad estuvo marcado por hechos de violencia contra aspirantes a los diferentes ayuntamientos, pues se reportó el asesinato de cuatro candidatos a presidentes municipales.

Inclusive la violencia contra alcaldes electos después de realizadas las elecciones continuó, ya que se reportó un ataque armado en contra de Lauro Becerra García, presidente electo del municipio de Coxquihui, localizado al norte del estado de Veracruz.

TE RECOMENDAMOS: En una semana rebasan operaciones en aeropuertos Destaca QRoo récord histórico en cruceros y operaciones aéreas

212 presidentes municipales de Veracruz rinden protesta hoy

De igual forma, sujetos armados atacaron un rancho que es propiedad de Gildardo Maldonado Guzmán, alcalde electo de Jáltipan por Movimiento Ciudadano (MC).

De acuerdo con el último informe de Votar entre Balas que realiza la organización Data Cívica, el estado de Veracruz encabeza la lista de entidades con mayor incidencia de violencia política, con 71 eventos registrados.

Además, el primer año de Gobierno de Rocío Nahle García (2025) marcó un cambio de 180 grados en la tendencia descendente de los homicidios dolosos en la entidad pues, con respecto al 2024, aumentaron 16.4 por ciento, al pasar de 818 reportados a 952, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Tip: CAMBIOS de última hora, determinados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alterarán el mapa político de Veracruz en sus ayuntamientos.

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e impacto Gubernamental, publicada por el Inegi en marzo de 2024, en el estado el 72.5 por ciento de la población de 18 años y más refirió que la inseguridad y la delincuencia son los problemas más importantes que aquejan a su entidad, seguido por la corrupción, con 52.3 por ciento, y el desempleo, con 41.2 por ciento.