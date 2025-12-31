Tiran cargo por terrorismo contra periodista en Veracruz

RAFAEL LEÓN, reportero de nota roja, al acudir ayer a la audiencia de vinculación a proceso en su contra, en el estado de Veracruz, donde estaba acusado de terrorismo.

Después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la polémica determinación e hizo un llamado a revisar los cargos contra el reportero Rafael León Segovia, un juez resolvió retirarle el delito de terrorismo que le imputó la Fiscalía de Veracruz, aunque dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, por lo cual impuso al periodista la medida cautelar de arraigo domiciliario durante un año.

El Dato: EL CÓDIGO Penal de Veracruz prevé hasta 30 años de cárcel a quien realice actos que produzcan terror en la población, para perturbar la paz pública.

La propia titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que un juez de control desechó la acusación por terrorismo contra el reportero de nota roja.

La gobernadora Rocío Nahle había mencionado un día antes que la titular de la fiscalía explicaría en rueda de prensa la imputación de terrorismo que se hizo en contra del comunicador, pero la fiscal, nombrada hace apenas tres semanas a propuesta de la mandataria estatal, no dio detalles al respecto.

En una conferencia efectuada en la sede de la Fiscalía de Veracruz y en la que no se dio oportunidad de que la prensa local hiciera preguntas, Aurelia Jiménez expuso que, después de la ejecución de una orden de aprehensión emitida por un juez de control, se formuló la imputación y se solicitó la vinculación a proceso en contra de Rafael “N”, por hechos que se consideran constitutivos de delito.

De acuerdo con la fiscal, al escuchar los alegatos de la defensa y valorar las pruebas expuestas por la fiscalía, el juzgador dictó el auto de vinculación a proceso “únicamente” por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

Añadió que al ahora imputado le fue impuesta la medida cautelar de resguardo domiciliario por el lapso de un año.

La fiscal dijo que la institución a su cargo “actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional”.

La organización Artículo 19 denunció que la audiencia transcurrió con inconsistencias e irregularidades por parte de la fiscalía, la cual, señaló, “está criminalizando la labor periodística”, inculpando a Rafael León por la información que le llega y que reporta oportunamente.

Tras advertir que esto impone un riesgoso precedente para el ejercicio del periodismo, que puede dar lugar a la criminalización de más personas comunicadoras, Artículo 19 expresó su rechazo a “la criminalización que Rafael enfrenta por parte de la Fiscalía, y por la falta de apego a derecho que el juez demostró en su determinación”.

Exhortó al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que intervenga en el caso.

Al terminar la audiencia, en entrevista con medios locales, el reportero Rafael León Segovia manifestó entre lágrimas que “la fiscalía lo odia y lo detesta” por su labor periodística.

También acusó que dentro del penal hay mucha “gente que le tira a la fiscalía” y por ello la titular de la fiscalía regional los acusó de terrorismo.