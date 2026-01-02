DIF Tamaulipas brinda servicios de salud a adultos mayores en Ciudad Victoria

Más de 400 adultos mayores acceden a servicios gratuitos de odontología y terapia física.

Con el objetivo de contribuir al bienestar físico, mental y emocional de las personas adultas mayores, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó una brigada de salud en la Casa Club del Adulto Mayor, donde se brindó atención a más de 400 asistentes.

La brigada de salud en la Casa Club del Adulto Mayor garantiza atención digna y de calidad. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

Durante la jornada, el personal priorizó acciones de prevención y protección de la salud ante la temporada invernal a través de la aplicación de vacunas y la prestación de servicios de atención odontológica, auditiva y terapia física. De igual forma, se puso a disposición el módulo de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de la Secretaría de Salud.

Estas brigadas de salud se efectúan de manera periódica tanto en la Casa Club del Adulto Mayor como en los distintos centros asistenciales del estado, espacios donde se ofrece atención integral a personas adultas mayores a lo largo del año.

A través de estas acciones preventivas, los Mensajeros de Paz buscan el fortalecimiento de la salud médica y psicosocial de las personas que asisten a estos espacios. Además, esta iniciativa brinda tranquilidad a sus familias y garantiza una mejor calidad de vida con un acompañamiento digno en esta etapa de la vida.

am