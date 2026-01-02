Ocupación hotelera en Mazatlán crece 14.4% en 2025

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, reportó un crecimiento de 14.4 por ciento en la ocupación hotelera que registró Mazatlán, Sinaloa, durante el 2025, a comparación de noviembre del año previo.

Agregó que de enero a noviembre 2025, Mazatlán registró la llegada de 253 mil 309 cruceristas, con 112 arribos y una derrama económica de 637 millones de pesos (mdp), además de 690 mil pasajeros que llegaron en 5 mil 114 vuelos regulares.

Destacó que en este destino se abrieron siete nuevas rutas nacionales aéreas durante el año pasado, que permitió la llegada de más de 79 mil turistas.

¡Gran turismo en Mazatlán! 🏖️

🌴La Secretaría de Turismo reportó un crecimiento de 14.4 por ciento en la ocupación hotelera en el estado, durante el 2025https://t.co/faExDMUxbk pic.twitter.com/2iC386HoXB — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 2, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR