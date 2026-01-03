Acusa periodista presión de Fiscalía de Veracruz

La identidad del testigo protegido con base en quién la Fiscalía General del Estado de Veracruz sostiene las acusaciones por encubrimiento criminal y otros ilícitos contra el reportero Rafael León Segovia fue puesta en duda por el periodista, quien pidió remover e indagar a la fiscal a cargo del caso.

En entrevista para el noticiero Al mediodía con Solórzano, en su espacio con La Razón, el comunicador veracruzano negó las demás acusaciones de las que se le ha señalado, como abuso sexual, y dijo que su equipo jurídico trabaja para conseguir un amparo contra la medida cautelar por la cual está en arraigo domiciliario.

El Dato: Propuesta Cívica sostuvo que el proceso vigente en contra del comunicador representa una “continuación de la persecución” contra el ejercicio periodístico en la entidad.

“Mi abogada se fue a la federal para meter un amparo y tratar de buscar que, en unos 15, 20 días, me quiten ese arraigo domiciliario y pueda salir a trabajar tranquilamente y cubrir todos los eventos que existen”, declaró.

Sobre el testigo protegido que lo acusa de nexos criminales, cuestionó su existencia al comentar que el acta que dicha persona suscribió no cuenta con una firma.

El periodista también negó ser culpable de abuso sexual, pues aseguró que la víctima que lo responsabiliza fue valorada por personal especializado y, en el primer dictamen, se reportó que no presentaba ninguna lesión, lo cual fue contradicho por un segundo dictamen emitido tres meses después, contexto bajo el cual asegura que se trata de una acusación “fabricada en su contra”.

30 de diciembre el juez de control determinó no vincular a proceso al periodista por el delito de terrorismo

“Resulta que la Fiscalía ya tenía un nuevo certificado donde la señora estaba golpeada, o sea, fabricaron… fabricaron ese delito… pero resulta que esconden el primer certificado donde no estaba golpeada, lo esconden y con eso empieza mi proceso. Me detienen nada más, gracias a Dios y a mis abogados, unos días estuve detenido. Empieza mi proceso casi por tres años y apenas hace 15 días se terminó todo donde me deslindan de todo el asunto y de repente llega ahorita esta detención”, dijo el comunicador.

Expresó su sospecha sobre una embestida por parte de la Fiscalía local, a cargo de Karla Díaz Hermosillo, en su contra a causa del trabajo periodístico que realiza cubriendo la nota roja.

Incluso, aseguró que al interior de la fiscalía responden a intereses económicos de quienes acuden a dicha instancia. Además, sostuvo que uno de los encargados de su detención le reclamó las publicaciones que ha hecho sobre la fiscalía.

“Los he atacado, soy el único que más les dice sus verdades en la cara y eso es lo que le molesta también a la ministerial, les digo sus verdades y ese día que me subieron, que me detuvieron arriba o a uno que le dicen el ‘Porky’ me dijo: ‘Es que te pasaste de listo Rafita, siempre contra nosotros, hablando mal y todo’ y yo dije: ‘Ah, tu venganza también’ Y ya le dije: ‘No, yo lo que he dicho es las verdades, que ustedes hacen mal sus trabajos’”, declaró.

El reportero pidió a la gobernadora Rocío Nahle remover a la fiscal y que se emprenda una investigación, ya que, acusó, que se le despojó de dinero y artículos.

“Yo creo que le quieren ver la cara a la pobre gobernadora porque ya tiene muchos compromisos… Si no los quiere despedir, bueno, que los cambie de lugar, pero que los investigue, que los investigue porque ella misma dijo que todos somos parejos, todos coludos o todos rabones”, denunció el periodista.