Defensa y GN capturan a 16 en Plan Michoacán

Elementos del Gabinete de Seguridad al custodiar ayer a los detenidos.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con autoridades locales, detuvieron a 16 personas y aseguraron nueve armas de fuego, mil 635 cartuchos, 19 cargadores y ocho vehículos.

Elementos de seguridad federal y estatal realizaron patrullajes, reconocimientos a pie y acciones de proximidad social en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan y Zamora, así como visitas a empacadoras e industrias cítricas, para brindar seguridad a trabajadores y productores.

307 personas han sido detenidas bajo esta estrategia federal

En el corte del 10 de noviembre de 2025 al 1 de enero de 2026, las acciones coordinadas permitieron la detención de 307 personas, el aseguramiento de 159 armas, 13 mil 397 cartuchos, 636 cargadores, 252 vehículos, 190 artefactos explosivos, 53 kilogramos (kg) de material explosivo, 766 kg de metanfetamina, 79 kg de marihuana, así como la inhabilitación de 19 campamentos y 45 tomas clandestinas.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad afirmó que continúan su labor en el fortalecimiento de la presencia territorial y la coordinación interinstitucional para proteger a las comunidades de la entidad.