Durante 2025 Sinaloa registró un aumento en el flujo de turistas, señala Gobernador Rocha

Durante 2025 Sinaloa registró un aumento en el flujo de turistas, señaló el gobernador Rubén Rocha Moya durante la conferencia Semanera de este lunes. El mandatario destacó que las cifras registradas son un reflejo de la confianza que la entidad genera entre los visitantes.

“Se comportó muy bien el sector turismo y eso es importante registrarlo. Normalmente se argumenta que no hay que ir a Sinaloa y hay quienes dicen: ‘no vayan’, recomiendan, pero nosotros incrementamos los visitantes. Debo decirles que no hay un solo turista que haya venido a Sinaloa, que haya sido maltratado, que hayamos tenido algún problema con turista alguno, al contrario. ¿Por qué? Porque se ha cuidado la seguridad, no solo de los turistas, sino en general de la población”, afirmó Rubén Rocha Moya.

Rubén Rocha Moya resaltó que Mazatlán alcanzó una ocupación hotelera del 83 por ciento, cifra que calificó como relevante al posicionar al destino entre los más competitivos a nivel nacional.

“Eso es muy importante, ya estamos compitiendo y seguido somos objeto de ser mencionados en la Mañanera, de la Presidenta, por el tema de turismo y los medios locales y nacionales hacen referencia a esto”, externó.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, señaló que durante 2025, Sinaloa recibió a 5.5 millones de turistas, lo que se tradujo en una derrama económica de 33,293 millones de pesos.

La funcionaria estatal resaltó que al hacer el balance del año que acaba de terminar, se tienen muy buenos indicadores en materia turística, en donde la ocupación hotelera promedio se mantuvo en un 65 por ciento.

“En Mazatlán recibimos a más de 4.3 millones de turistas durante el 2025, con una derrama económica de 27,490 millones de pesos; además, le dimos la bienvenida a 124 cruceros, también en Mazatlán, donde recibimos a 435,167 cruceristas que dejaron una derrama económica de 696 millones de pesos”, señaló.

Al arribo de cruceros en Mazatlán se suman dos más que recibió Topolobampo, con una derrama económica de 2.4 millones de pesos.

En conectividad aérea, Sinaloa recibió de enero a noviembre a 4 millones 18 mil 124 pasajeros en todo el estado.

“Tuvimos siete nuevas rutas aéreas, cinco de ellas en Mazatlán (Torreón, Chihuahua, Los Mochis, La Paz, Hermosillo) y dos en el municipio de Ahome (Chihuahua y La Paz); además de que ya se informó sobre el nuevo vuelo que tendremos a partir de marzo de Mazatlán a Guadalajara”, explicó.

Actualmente el puerto de Mazatlán cuenta con ocho rutas directas a Canadá (Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Kelowna, Regina y Montreal) y gracias a los buenos resultados en ocupación que se han registrado en la temporada decembrina, la ruta Calgary-Mazatlán operará durante todo el año 2026.

Además, se avanza en la construcción de 14 hoteles en Sinaloa, que representan alrededor de 2,376 habitaciones, reflejo de la confianza de los inversionistas en el destino y del fortalecimiento continuo en la infraestructura turística.

La industria de reuniones fue otro pilar importante, con 191 eventos, 331 mil asistentes y una derrama económica de 3,589 millones de pesos.

“En Industria de Reuniones tuvimos excelentes números, con un incremento del 6.5 por ciento, respecto al año anterior, este año gracias al impulso de nuestro gobernador hemos estado diversificando la oferta turística, impulsando el turismo de industria de reuniones, que genera entre 3 y 4 veces más que el turismo de placer”, puntualizó.

▶ #Video | Sinaloa presenta un crecimiento notable en la llegada de visitantes gracias a la confianza que el estado proyecta. La administración estatal confirma que millones de personas eligen este destino para sus viajes. Mazatlán destaca con una ocupación hotelera superior al… pic.twitter.com/q1breFHOUb — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 5, 2026

