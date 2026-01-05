Guanajuato alcanza 42.6% de su meta sexenal en atracción de inversiones

Con una inversión acumulada de 3 mil 410 millones de dólares y la generación de más de 11 mil empleos, Guanajuato ha concretado 44 proyectos de inversión en lo que va de la presente administración estatal, alcanzando el 42.6% de la meta sexenal en materia de atracción de inversiones.

Tan solo durante 2025, se materializaron 35 proyectos, que representaron más de 1 mil 500 millones de dólares y el compromiso de generar más de 7 mil empleos, reflejando la confianza de los inversionistas en la entidad.

Bajo el liderazgo de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la política económica del estado prioriza la generación y conservación de empleos, impulsando un desarrollo equilibrado en todas las regiones de Guanajuato.

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó que estos resultados son producto de las ventajas competitivas que posicionan al estado como un destino atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros.

Las inversiones y ampliaciones concretadas este año abarcan sectores estratégicos como nuevas tecnologías, automotriz-autopartes, servicios, plástico, agroalimentos, químico, construcción, cerámica y materiales, farmacéutico y cosmético.

Asimismo, Guanajuato fortaleció sus relaciones comerciales al concretar proyectos provenientes de países como Alemania, Japón, España, Canadá, México, Estados Unidos, Italia, Corea, China y Dinamarca.

Los proyectos se distribuyeron tanto dentro como fuera del corredor industrial, beneficiando a municipios como León, Irapuato, Apaseo el Grande, San Miguel de Allende, Salamanca, Silao, Guanajuato, Villagrán, San José Iturbide, Celaya, Abasolo y Romita.

Con estos resultados, Guanajuato consolida su posición como polo de atracción de inversiones y referente nacional e internacional en crecimiento económico y generación de empleo, impulsando que cada proyecto se convierta en un motor de desarrollo, innovación tecnológica y fortalecimiento productivo de las empresas locales.

