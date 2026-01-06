Alejandro Armenta encabeza ranking de mejores gobernadores evaluados

Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla, se estrena como el mejor gobernador de México por su trabajo según lo califican sus propios ciudadanos, de acuerdo con la firma CE Research, en su edición de enero del 2026.

Alejandro Armenta, quien tuvo una campaña publicitaria este mes con motivo de su informe de gobierno, es seguido de cerca por el priista Manolo Jiménez (2° lugar); el panista Mauricio Kuri (3° lugar); Libia García de Guanajuato (4° lugar); y Samuel García de Nuevo León (5° lugar).

Encuesta oficial. ı Foto: Especial.

El top ten lo complementan los mandatarios de Aguascalientes, Tere Jiménez; Guerrero, Evelyn Salgado; Chihuahua, Maru Campos; CDMX, Clara Brugada; y Jalisco, Pablo Lemus.

TE RECOMENDAMOS: Favorecer a un mayor número de mexiquenses Inicia Gobierno del Edomex Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026

Las últimas posiciones presentan poca novedad, con el zacatecano David Monreal una vez más es considerado el mandatario que peor trabaja y teniendo como compañeros a Margarita González de Morelos (31°); Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán (30°); Rocío Nahle de Veracruz (29°); y Salomón Jara, de Oaxaca (28°).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR