Balean a comunicador en Uruapan

El administrador de la página Patrullando tu Colonia en el municipio de Uruapan, Michoacán, Antonio Balam, fue víctima de una agresión directa a balazos el pasado 4 de enero.

El joven transitaba en su motocicleta por la avenida Fray Juan de San Miguel, esquina con Anillo de Circunvalación, en la colonia La Quinta, cuando fue interceptado por sus agresores, quienes le dispararon en siete ocasiones, reportaron medios locales.

Los responsables también lesionaron a un menor que se encontraba cerca del creador de contenido y posteriormente huyeron a bordo de una motocicleta.

Durante su conferencia de prensa de los lunes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el joven fue hospitalizado para ser atendido y se encuentra estable, pero delicado.

“Ya hay carpeta de investigación, está muy grave esta persona que fue agredida, que efectivamente tenía una página de Internet, una fanpage. Llevaba a cabo una labor informativa a través de su fanpage, exelemento de la policía de tránsito de Uruapan que fue agredido, que se encuentra hospitalizado, estable pero delicado, y estamos dando puntual seguimiento al tema. La investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE)”, señaló el mandatario estatal.

Se dio a conocer que Balam se había desempeñado como policía municipal hasta el arribo de la administración del finado Carlos Manzo, cuando fue dado de baja junto con otros elementos de la corporación en un proceso de depuración.