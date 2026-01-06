Guillermo Valencia, diputado priista en Michoacán, denuncia amenazas y ataque contra sus escoltas

Guillermo Valencia, dirigente del PRI en Michoacán, denuncia amenazas y agresión contra sus escoltas.

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán y diputado local, Guillermo Valencia Reyes, denunció haber sido víctima de amenazas directas y de una agresión contra su equipo de escoltas durante las fiestas decembrinas, hechos que consideró una advertencia directa en su contra.

En una rueda de prensa, el legislador denunció que el ataque en contra de sus escoltas ocurrió en días recientes, durante las fiestas decembrinas. Acusó que, aunque se atacó a su equipo de seguridad, el mismo constituye una advertencia directa contra su persona.

Sin embargo, no dio más detalles de lo que ocurrió, ni sobre si el o los escoltas atacados resultaron con heridas de gravedad.

🚨Memo Valencia (@MemoValenciaR), dirigente del PRI en Michoacán, denunció que atentaron contra su equipo de escoltas en época decembrina.



Lo calificó como un mensaje directo en su contra.



El también diputado local dijo temer por su vida y responsabilizó al gobierno federal si… pic.twitter.com/CAgcFJmyee — Azucena Uresti (@azucenau) January 6, 2026

“[Recibí] una amenaza muy directa ahora en la temporada decembrina, muy directa, una agresión contra mis escoltas. [...] El ataque no fue contra ellos, fue contra mí”, dijo el legislador en conferencia de prensa.

El dirigente priista señaló que, pese a la gravedad del episodio, decidió no hacerlo público de inmediato para evitar asumirse como víctima. No obstante, subrayó que los hechos forman parte de una estrategia de intimidación en su contra.

“Creen que por miedo voy a dejar de hablar, están equivocados; voy a alzar más la voz”, expresó.

Valencia explicó que el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, tuvo conocimiento de lo ocurrido y lo apoyó para ponerse a salvo tras el momento de mayor riesgo.

“El fiscal me apoyó para poder trasladarme a un lugar… pues… bueno, seguro, y las autoridades ya tienen conocimiento”, señaló.

Sin embargo, denunció que, lejos de reforzarle la protección, existiría una intención por parte de las autoridades locales de retirarle la seguridad con la que actualmente cuenta.

“Andan haciendo todo lo posible por quitarme la seguridad, ¿qué significa eso?”, cuestionó.

Como antecedente, recordó que en mayo de 2021 fue víctima de un ataque cuando realizaba campaña por la Presidencia Municipal de Morelia, hecho por el cual el agresor, identificado como Jeisson N, fue sentenciado a casi nueve años de prisión.

Pese a los riesgos, Valencia afirmó que no abandonará el país ni dejará de denunciar la violencia y la inseguridad en Michoacán. “Soy incómodo para el gobierno, me quieren silenciar a toda costa”, concluyó.

