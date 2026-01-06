PRI Michoacán descarta ir con Grecia Quiroz para el gobierno de la entidad

El dirigente priista en Michoacán Guillermo Valencia, en imagen de archivo. Al hablar de la inseguridad, dijo que han sido detenidos delincuentes de bajo perfil.

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia, aseguró que su partido tiene su propia ruta rumbo a las próximas elecciones del 2027 y no buscaría una alianza con el Movimiento del Sombrero, cuyo proyecto político encabezó su amigo, el alcalde asesinado de Uruapan Carlos Manzo, y tampoco lanzaría como su candidata a Grecia Quiroz.

Sin embargo, aseguró que su partido no está cerrado a una posible alianza para ir junto con todas las fuerzas políticas de oposición en un proyecto hacia las elecciones de 2027; es decir, con Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el Movimiento del Sombrero.

El Dato: En Michoacán hay paridad de fuerzas en el número de municipios gobernados: por la 4T, en 48 ayuntamientos, y por la alianza PAN-PRI-PRD, 46, incluida la capital Morelia.

“Estamos abiertos a que, si en su momento definen que se pueda construir una gran alternativa, una gran alianza para ir juntos al proyecto del 2027, obviamente no estamos cerrados a una posibilidad. Pero nuestra ruta no es buscar la construcción”, dijo.

En entrevista con La Razón, el también diputado local aseguró que se tiene que “respetar la esencia del Movimiento del Sombrero”, por lo cual el PRI no postularía en las elecciones de 2027 como candidata a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo.

“Hay que respetar la esencia del Movimiento del Sombrero; no puede ser absorbido por ningún partido político; es lo que buscó siempre Carlos Manzo: que tuviera un movimiento político independiente”, dijo, aun cuando recordó que él y Carlos Manzo fueron compañeros de lucha por más de 25 años y lamentó la pérdida de quien consideró uno de sus más cercanos amigos.

67 por ciento de curules en el Congreso local las tiene la 4T

VELO DE IMPUNIDAD. Al preguntarle sobre los señalamientos contra los morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy de ser los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, el dirigente del PRI coincidió, pero aseguró “que no les va a pasar nada, ya que tienen un manto de impunidad, que es ser de la 4T”.

“Aquí los únicos exgobernadores que caen son los priistas. Los que están afiliados a Morena, ellos pueden gozar de total impunidad; al rato le van a decir a El Botox o a los delincuentes que tienen, a Los Viagras, que se afilien a Morena y van a tener impunidad. Desafortunadamente, ya ser militante de Morena te da total impunidad, es una patente de corso”, dijo el legislador.

Respecto a la situación de inseguridad en la entidad tras la implementación del Plan Michoacán impulsado por el Gobierno federal, el diputado señaló que es “un rotundo fracaso”, ya que el pasado sábado 6 de diciembre estalló un coche-bomba en las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

“Pues mira, ha sido un rotundo fracaso. Con todo y el Plan Michoacán, meter un coche-bomba accionado a distancia, reconocido ya por el fiscal del estado, que explotó y asesinó a seis personas y dejó gravemente heridas a otras más en un municipio como Coahuayana, es un acto claro de terrorismo disfrazado, porque no lo quieren reconocer como tal, porque le ponen el disfraz de delincuencia organizada, pero es una muestra clara del rotundo fracaso del plan”, externó el diputado Valencia.

El Tip: EL MOVIMIENTO del Sombrero surgió en 2024, mientras Carlos Manzo era diputado federal de Morena, del que se separó para competir como independiente en Uruapan.

DE POCA MONTA. Luego de que el Gabinete de Seguridad informó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia permitió la detención de 278 personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas en varios puntos del estado, el diputado señaló que estas capturas son “delincuentes de poca monta que no representan ningún peligro”.

Añadió que los resultados serán tangibles y medibles cuando haya detenidos de “alto perfil” y no se necesitan nuevas órdenes de aprehensión, pues ya existen contra personajes como los asesinos del empresario limonero Bernardo Bravo e Hipólito Mora.

“Las detenciones que han hecho las autoridades son delincuentes de poca monta, son punterillos, halconcillos, distribuidores de droga en pequeña cantidad, chalanes, de esos que mandan a traer los refrescos, esos que no representan ningún riesgo. Los resultados serán tangibles y medibles cuando haya detenidos de alto perfil y no se ocupa ni siquiera tener nuevas órdenes de aprehensión”, dijo.

Guillermo Valencia mencionó que la disminución de los delitos de alto impacto se debe a la alta presencia de fuerzas federales; sin embargo, advirtió que cuando éstas se retiren, “van a dejar a Michoacán hecho un desastre”.

LAS CIFRAS. De acuerdo con las autoridades, el estado registró la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos 10 años, pues durante noviembre anterior se registraron 60 homicidios, mientras que, en el mismo mes del 2021, la cifra era de 259.

En ese sentido, el legislador señaló que se necesita un plan diseñado con la opinión de asambleas y consultas en las que se reúna la sociedad civil, empresarios, comunidades indígenas, colectivos de madres buscadoras y defensores de los derechos humanos.

Añadió que recientemente el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, entregó a las autoridades del Congreso del estado su primer Plan para la Persecución del Delito, que contiene todo lo anteriormente mencionado.

“Se les preguntó a todos, y así son los planes. Hay una gran diferencia entre ese plan y el Plan Michoacán. El Plan Michoacán fue un plan improvisado, con muchas pifias, hecho a las carreras y por personas sin un nivel de conocimiento a la altura de las necesidades que tiene el pueblo michoacano”, sostuvo.

