Seguridad continuará siendo nuestra principal prioridad en 2026: Tere Jiménez

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la primera reunión del 2026 de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, en la que llamó a las y los representantes de los tres niveles de gobierno a no bajar la guardia para que Aguascalientes se mantenga como uno de los estados más seguros del país.

“Estamos iniciando un nuevo año y la seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad. Continuaremos trabajando en coordinación y comunicación permanentes para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias de Aguascalientes”, les dijo la gobernadora Tere Jiménez.

Asimismo, Tere Jiménez reafirmó su compromiso de fortalecer a las corporaciones, tanto estatal como municipales, con más equipamiento, capacitación y tecnología, además de dignificar el trabajo policial con mayores beneficios y prestaciones laborales.

Durante el encuentro que se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, también se hizo un análisis de los resultados del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” correspondientes al 2025, y se acordó reforzar algunas acciones para ampliar el alcance y efectividad de esta estrategia institucional.

En la reunión participaron el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; Álvaro Javier Juárez Vázquez, quien este 7 de enero rendirá protesta como comandante de la 14/a. Zona Militar; Leonardo Dámaso Solís Guillén, jefe de Estado Mayor de la 14/a. Zona Militar; Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno del Estado; Maribel Chávez Arriaga, fiscal federal en Aguascalientes; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes; Luis Eduardo Gaistardo Serrano, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes; Fernando Alberto Alférez Alcázar, secretario técnico de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Aguascalientes.

