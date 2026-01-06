Tabasco captura a 27 objetivos de relieve en el 2025

Aspecto de un operativo en el que participa un grupo especial de la Fiscalía de Tabasco.

EL COMISIONADO de la Policía Estatal de Tabasco, Jesús Amaya Guerrero, aseguró que durante el 2025 fueron detenidos 105 generadores de violencia, de los cuales 27 eran objetivos prioritarios.

En conferencia de prensa, el comisionado confirmó que los generadores de violencia eran integrantes de los grupos criminales de La Barredora y del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, el mando destacó que con la detención de estas personas se desarticularon tres células delincuenciales ligadas a los delitos de extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo.

Subrayó que entre las detenciones más sobresalientes en el mes de diciembre está la de Abel “N”, alias El Inge, quien es miembro de La Barredora; Pedro “N” y Eduardo “N”, alias El Luky y principal operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De igual forma, destaca la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad del Gobierno estatal.

Cabe mencionar que a Hernán Bermúdez Requena se le acusa de ser el principal líder del grupo criminal de La Barredora y extender su dominio hacia otros estados como Campeche y Chiapas, de acuerdo con informes de inteligencia militar.

Amaya Guerrero añadió que, en comparación con el 2024, se tuvo 434 por ciento más detenidos y más del 93 por ciento de autos asegurados, ya que de enero a diciembre de 2024 se reportaron 352 y para el mismo lapso de 2025 fueron 681.

En cuanto a las armas decomisadas, se reportó un aumento de 121 por ciento, ya que pasaron de 319 en el 2024 a 706 en el 2025.

De igual forma, se tuvo un incremento de mil 203 por ciento en el aseguramiento de hidrocarburos robados y 2 mil 228 por ciento en drogas aseguradas.

Durante la conferencia de prensa, se dio a conocer que Tabasco contará en 2026 con más de 410 millones de pesos en recursos de fondos federales destinados al fortalecimiento de la seguridad pública en la entidad.