Aguascalientes refuerza coordinación con el Ejército para mantener la paz.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la toma de protesta del general Álvaro Javier Juárez Vázquez, como nuevo comandante de la 14/a. Zona Militar, con quien acordó seguir trabajando en coordinación para mantener la paz y el orden en todo el territorio estatal.

“En Aguascalientes tenemos una coordinación permanente, aquí no hay protagonismos, aquí todos somos uno; tanto la policía municipal, la policía estatal, guardia y Ejército, somos uno; trabajamos de la mano coordinados y vamos a seguir trabajando de esa manera, y el nuevo general ya viene con esa sintonía y todos vamos a seguir trabajando muy fuerte para lograr una paz duradera aquí en la entidad”, sostuvo la gobernadora.

Asimismo, reconoció el apoyo y compromiso de las fuerzas armadas con Aguascalientes, gracias a lo cual se tienen importantes resultados en materia de seguridad; recordó que tan solo el pasado mes de noviembre, el estado se ubicó en primer lugar con cero homicidios.

TE RECOMENDAMOS: Va de Naucalpan a Tepotzotlán Delfina Gómez arranca reconstrucción integral de 108 km del Periférico Norte

De igual manera, adelantó que en una coordinación entre los tres niveles de gobierno, este año se reforzará el blindaje de carreteras, zonas limítrofes y algunas áreas prioritarias; además, añadió que se adquirirán más patrullas, equipamiento y tecnología para fortalecer a las policías estatal y municipales.

Previo al acto protocolario, la gobernadora encabezó una reunión con el comandante de la 14/a. Zona Militar, donde se hizo un análisis de la situación que guarda Aguascalientes en materia de seguridad para realizar un mapeo de las zonas donde habrá una mayor presencia de las corporaciones.

En el evento también estuvieron presentes el comandante de la V Región Militar, Porfirio Fuentes Vélez; la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María José Ocampo Vázquez; el coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes, Homero Edmundo Blanco Lozada; el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; el presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, José Trinidad Romo Marín; la fiscal federal de la República en Aguascalientes, Maribel Chávez Arriaga; el secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo; y el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, entre otras autoridades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR