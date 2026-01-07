Arrestan en EU a diputada que iba con $700 mil

La legisladora que fue retenida, en imagen de archivo

LA DIPUTADA morenista de Baja California Alejandra Ang Hernández fue detenida en la garita de Calexico, Estados Unidos, por presuntamente esconder 40 mil dólares en su vehículo, equivalentes a más de 700 mil pesos mexicanos.

Según la información disponible, la legisladora habría intentado ingresar a través de la garita nueva, a bordo de una camioneta GMC Yukon, color blanco, modelo reciente, de su propiedad.

De acuerdo con reportes locales, Ang Hernández fue retenida en las oficinas gubernamentales fronterizas de Estados Unidos, debido a que dicha cantidad de dinero debe ser comprobable para su ingreso a territorio estadounidense. No obstante, medios locales informaron que fue liberada horas después.

Posteriormente, la propia diputada dio a conocer que, por un “error”, no resguardó el dinero en efectivo, el cual se destinaría para la compra de un vehículo.

En un comunicado, reconoció la detención y aseguró que los recursos “son personales derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil”.

“Quiero ser absolutamente clara: son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”, expresó.

Sin embargo, circularon varias versiones en las que se aseguró que a la diputada le fue retirada su visa, aunque la legisladora negó dicha información.

“Preciso también que mis documentos no fueron retirados ni revocados. Estoy cooperando plenamente y entregaré toda la información requerida para cerrar este trámite con puntualidad”, señaló la congresista de Morena.

Ang Hernández es miembro fundador de Morena en Mexicali y ha ocupado distintos cargos partidistas desde el 2013, entre ellos la Secretaría de Arte y Cultura a nivel municipal y estatal, así como funciones de organización electoral en procesos federales y locales.