Arrojan restos humanos en carretera

LOS RESTOS humanos de una persona fueron abandonados dentro de una bolsa negra a un costado de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, a plena luz de día, en Veracruz.

Automovilistas que circulaban por una de las vialidades más transitadas en el sur de Veracruz fueron quienes encontraron y reportaron el hallazgo de los restos de un cuerpo humano, el cual presentaba signos de violencia e impactos de bala.

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de corporaciones policiales municipales y estatales, así como personal de la Secretaría de Marina, quienes procedieron a resguardar el área y cerraron un tramo de la vialidad para evitar el paso de vehículos y preservar la escena.

TE RECOMENDAMOS: Actúan contra el morenista Ernesto Cruz Cae edil por ligas con crimen

De igual manera, arribaron agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables de este hecho.

Recientemente, también en el sur de Veracruz, fueron localizados cuatro cuerpos de personas ejecutadas en el interior de un rancho en el municipio de Sayula de Alemán.

El sur del estado de Veracruz ha sido identificado como uno de los principales puntos de violencia y operación de grupos del crimen organizado en la entidad veracruzana, generando preocupación entre la población.