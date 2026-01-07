Fiscalía de Guerrero y SSPC detienen en Tijuana a objetivo prioritario

Derivado de actos de investigación e inteligencia realizados por personal de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se logró la ubicación y detención en la ciudad de Tijuana, Baja California, de Noé “N”, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de desplazamiento interno forzado, en agravio de cinco personas.

De acuerdo con las investigaciones, en el mes de noviembre de 2023, el imputado habría utilizado violencia e intimidación para obligar a las víctimas a abandonar su domicilio ubicado en el poblado de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero.

Cabe destacar que Noé “N” es considerado generador de violencia y objetivo prioritario para esta institución.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requiere, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

FGR