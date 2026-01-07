Gobernador Rocha Moya inicia la entrega de la Beca Rita Cetina; beneficiará a 137 mil estudiantes de secundaria en Sinaloa

El gobernador Rubén Rocha Moya inició con la entrega de las tarjetas del Bienestar correspondientes a la Beca Rita Cetina Gutiérrez, para 222 alumnas y alumnos del nivel de secundaria de cuatro escuelas de Navolato, que forman parte de un total de 28 mil estudiantes de nuevo ingreso que gozarán de este beneficio, de un universo de 137 mil estudiantes de secundaria en todo Sinaloa.

Para ello, Este derecho constitucional derivado de la iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se suma a la Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria, mejor conocida como La Palma, acompañado por la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, donde fue recibido por el presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza; por la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla; y por la coordinadora del Programa de Becas del Bienestar en Sinaloa, Denisa Magdalena Flores Ojeda, y los padres de familias que recibieron su tarjeta del Bienestar.

Rocha Moya inicia entrega de la Beca Rita Cetina en Sinaloa ı Foto: Especial

Luego de entregar las primeras tarjetas, el gobernador Rocha destacó que este beneficio es producto de la decisión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien creó este programa, que se suma a la Beca Benito Juárez, para estudiantes de preparatoria, implementado desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, beca que ya es derecho constitucional, lo mismo que la beca para adultos mayores, y mostró su confianza que esta nueva Beca Rita Cetina en un futuro próximo también sea incorporada a la Constitución.

“Lo más importante para ustedes es que reciban su beca, y no es un apoyo, no le llamen apoyo, es beca, y al rato no le van a llamar beca, le van a llamar derecho, ¿qué diferencia tiene esto? Como la Beca Benito Juárez que ya es un derecho porque está en la Constitución”, precisó.

Cabe destacar que esta Beca Rita Cetina se entregará a 137 mil alumnas y alumnos de secundaria en todo Sinaloa, y representa una cantidad de mil 900 pesos bimestrales, pero en el caso donde una familia tenga a dos hijos al mismo tiempo estudiando secundaria, al segundo de ellos se le entregará también un apoyo de 700 pesos bimestrales, de modo que en total la familia recibirá 2 mil 600 pesos de apoyo económico.

“Ésta es la política que tenemos en el gobierno de la Cuarta Transformación, donde queremos que haya un estado de Bienestar, que dé satisfacción a las familias de escasos recursos para que puedan tener en plenitud sus derechos”, añadió.

Al dar la bienvenida, el alcalde de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, agradeció la visita del gobernador Rubén Rocha Moya.

“Estamos muy contentos nosotros aquí en Navolato porque el día de hoy estamos siendo testigos de este apoyo, de esta beca, que es una fortaleza que se viene a dar a todas las familias de Navolato”.

“La verdad, yo reconozco esta labor que está haciendo nuestro señor gobernador junto con el gobierno federal, porque esta beca es una herramienta para los padres de familia, para que sus hijos sigan estudiando”, dijo.

Por su parte, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, destacó que el gobernador Rubén Rocha Moya es un hombre que ha hecho de su política educativa el eje central de su gobierno, pues concibe la transformación de Sinaloa justamente construida desde las aulas, “de esa magnitud es el apoyo que nuestro gobernador otorga a todos los niveles educativos”.

A los padres de familia, les dijo la secretaria de Educación que mediante el otorgamiento de esta Beca Rita Cetina, se promueve la permanencia de sus hijos en las aulas, para que no interrumpan su trayectoria educativa, donde el gobierno de la Cuarta Transformación quiere acompañarlos en esta tarea de formación de sus hijos.

Por parte de los madres y padres de familia, hizo uso de la voz para expresar unas palabras de agradecimiento la señora Miriam Angélica Gutiérrez Escoto.

“Quiero darle las gracias al doctor Rubén Rocha Moya, de antemano muchas gracias por el apoyo tan esperado para nuestros hijos, para que tengan más comodidades para sus estudios y también muchas gracias a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por apostarle a la educación y ayudarnos, para que nuestros hijos tengan las herramientas necesarias para salir adelante”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL